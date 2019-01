Lovosice – Když před šesti lety zakládalo pár nadšenců šipkařský klub, ani ve snu by je tehdy nenapadlo, že bude v sezoně 2013 v extralize Ústeckého kraje druhý nejlepší.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Přitom úspěchu dosáhli příznivci ostrých hrotů v regionu, kde od IV. ligy až po extraligu hraje soutěže kolem 120 týmů.



Tým Ostré hroty U Havlů Třebenice skončil v Českém poháru na pátém místě z celé ČR. Družstvo odehrálo sezonu pod vedením I. Havla v sestavě: Z. Hájek, V. Pokorný, M. Smolka, M. Cuchý, J. Haraus, V. Šnajberk.



Sbírku úspěchů mohou šipkaři rozšířit už o nadcházejícím víkendu. Dostali totiž pozvánku na Mistrovství ČR Unie šipkových organizací v kategorii HLS (hlavní ligová soutěž), které se uskuteční opět ve Valdicích u Jičína.





Ústecký kraj - extraliga

Pořadí: 1. Mexiko Chomutov (64 bodů), 2. Ostré hroty Třebenice ( 48), 3. Formani Duchcov (45), 4. Pivrnci Kadaň ( 43), 5. Černí tygři Úštěk (40), 6. Sporťáci Most ( 35), 7. Pijonýři Litvínov (30), 8. Bohémové Most ( 23), 9. Black Bears Benešov ( 19), 10. Matrix Domoušice ( 13), 11. Václavák Černčice (13), 12. Bad Company Most (3).