"Jde o otevřené mistrovství Evropy, kde budou startovat i závodníci z Jamajky či USA. Všichni ale žijí v Evropě, takže vlastně splňují jak geografická kritéria, tak i opatření týkající se cestování v době koronaviru," řekl s úsměvem hlavní organizátor akce Jaroslav Smělý.

Ten bude pořádat už třetí ročník této akce, ke které se nechal inspirovat v Německu. "Mnoha atletům u nás se nelíbí, jak je vedena veteránská sekce. Já tento sport miluji, proto jsem se nechal inspirovat zahraničím a vždy v sezóně, kdy se koná oficiální mistrovství světa, pořádáme tuto náhradu mistrovstí Evropy," vysvětlil. "Zároveň jsou to pro nás zkušenosti k tomu, abychom mohli za pár leto konečně uspořádat i oficiální mistrovství, ať už Evropy či světa, u nás, v České republice. To by se stalo poprvé v historii," přidal další důvod.

HVĚZDY I PODPORA KRAJE

Kromě jamajského dálkaře Jamese Backforda se mohou diváci těšit i na další zajímavá jména. "Patrony, kteří se osobně zúčastní, budou dodnes světová rekordmanka v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová, a také první mistr světa v hodu diskem a český rekordman Imrich Bugár," vyjmenoval Smělý další hvězdná jména.

"Mrzí mě pouze, že koronavirová pandemie zhatila účast Javiera Sotomayora (olympijský vítěz a světový rekordman ve skoku vysokém, pozn. redakce) a Alberta Juantorena (olympijský vítěz a bývalý světový rekordman ve skoku vysokém, pozn. redakce). O účasti obou jsme původně slibně jednali na kubánském velvyslanectví," doplnil hlavní organizátor.

Tomu přislíbil svou účast a pomoc i světově uznávaný organizační ředitel loňského ME v Benátkách Moreno Beggio, partnery projektu nejsou pouze město Lovosice, ale i Ústecký kraj či zahraniční firmy. "Sám hejtman kraje se nabídl, že náš mítink zaštítí, z Německa máme slíben sponzorský dar od Volksbank Pirna, z Itálie zase přispěje firma Vosges. Rozhodovat navíc budou nejen čeští, ale i němečtí, polští či italští sudí," uzavřel Smělý výčet zajímavých jmen.

Vstup na celou akci bude po celou dobu konání zdarma. Pokud tedy máte rádi atletiku, nenechte si ujít skvělou příležitost vidět zajímavá jména královny sportu.