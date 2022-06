Minule se z bodového vítězství nakonec radoval domácí Řehák. Eschner mu ale má co vracet a chce ukázat, že právě on je lepším boxerem. Napětí mezi soky bylo cítit už na tiskové konferenci, kde oba vystoupili, po pátečním vážení v teplickém obchodním centru Olympie se v sobotu večer půjde do ringu.

"Je nesmysl stavět exhibice nad všechny titulové zápasy, ale tato bude mít takový náboj, že bude patřit k vrcholům a zařadíme ji ke konci programu. O zápasu opět bez rukavic jsme neuvažovali. Jsem proti tomu, bylo tam tenkrát až moc zranění, moc riskantní, velké zdravotní rizika. Byl to první a poslední zápas bez rukavic, který jsem pořádal," řekl bývalý světový šampion, nyní trenér a promotér Lukáš Konečný.

Tohle je box, díl čtvrtý. Galavečer bude ozdoben třemi titulovými souboji

"Řehák? To je taková motivace, že když se zápas nepovede, tak se rozloučím s boxem a kašlu na to. Řehák není nic extra, špička v boxu. Když nebude faulovat a já to zvládnu, pojedu dál. Jinak to balím. Bude to taková zkouška, která rozhodne o mé kariéře," prohlásil s kamennou tváří hráče pokera Stanislav Eschner.

"Buď ukáže, že na to má, nebo to nemá cenu. Jde mu o všechno. Michal je sportovec, ne přímo boxer. Přesto na zápas přistoupil. My jsme stáhli kola, aby i jeho šance byly větší, je srdcař, bojovník, ale určitě ne favorit," konstatoval Konečný.

Eschner se na zápas těší. "Přestěhoval jsem se do Prahy, mám malou, netrénuji tolik s Lukášem, jen dvakrát v týdnu, když jezdí do Prahy. Uvidíme, jak to bude, jak jsem byl schopen se nachystat. I nejlepší boxer potřebuje trenéra," upozornil a jedním dechem dodal: "Fyzicky se cítím v pohodě, byl jsem pět let pod Lukášem, vím, jak trénovat."

Řehák necítí proti Eschnerovi zášť. "Respektuju ho jako boxera, ale miluju výzvy a adrenalin. Bude to zajímavé i pro diváky. Přijde mi škoda, že říká, že když mě neporazí, tak končí. Budou to desítky rukovice, budou to rány. Nervozitu necítím, dám do toho i pro všechny Ústečáky všechno. Standa ví, že budou bomby, já vím, že se na mě připravil. Nebude to žádný pouliční boj. Půjd do toho férově a s tím, že nechci prohrát. Nechci řešit po zápase nějaké moje fauly, tři týdny to poslouchat. Je tam rozhodčí, ten to musí uhlídat," řekl ústecký ranař Michal Řehák s tím, že pracoval na postoji. "Makal jsem, nechal jsem si poradit. Nic tam nenechám zadarmo!"