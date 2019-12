Záměr nevyšel, lovosičtí extraligoví házenkáři ani druhé vzájemné střetnutí s týmem Brna neproměnili v bodový zisk. Po porážce v Lounech podlehli tomuto soupeři také v odvetě v Brně 20:23, když v prvním poločase dokázali dát jen pět branek.

Lovosičtí házenkáři v extralize. | Foto: Deník / Karel Pech

„Nezvládli jsme první poločas. Vstoupili jsme do zápasu slušně, ale Luděk Fabián zachytal famózně. Viděl jsem ho takto zachytat dvakrát v životě a vždy to bylo právě s námi. Máme mladý a užší kádr, zlomilo nás to, kdy nám Hastík a Dostalík dali tři góly ke konci, a tak nám Brno odskočilo. Velmi nám chyběl Bouček a je to právě ten moment, kdy v takovém utkání chybí zkušený hráč,“ litoval na klubovém webu Pavel Farář, trenér HK FCC Město Lovosice.