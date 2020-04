„Organizace sportu ve Slavoji Litoměřice je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedním z jejích úkolů je zvyšování fyzické aktivity sportujících dětí,“ dočtou se hned na úvod návštěvníci webových stránek litoměřického oddílu. Ten se za dobu svého působení stal velice úspěšnou organizací.

Jak uvedl současný předseda Josef Mayer, vznik Slavoje se datuje do roku 1952. „V této době vznikaly kluby násilím. Byla to doba socializmu, která zakazoval fungování třeba Tyršova Sokola, zavíraly se skautské oddíly. Stát zakázal veškerý nekoordinovaný sport, kluby dostaly nařízeno, že pokud chtějí sportovat, tak musí být nějakým způsobem organizovány,“ pokračoval ve stručném souhrnu historie výkonný ředitel oddílu Eduard Šíf. Vyvstala tedy otázka, co s dětmi a mládeží? A tak začaly „násilím“ vznikat organizace, které si pod svá křídla vzaly jednotlivé sportovní kluby.

KALICH VE ZNAKU

Města se vznikem svých organizací zároveň dostala možnost vybrat znak, a protože Litoměřice a kalich patří k sobě, bylo rozhodnuto. Sportovci Slavoje jsou na něj dodnes velmi pyšní.

Slavoj má dnes pod svými křídly spousty klubů, jeho zaměstnanci se musí starat nejen o sportovce, ale i o sportovní areály. Oddíl vlastní majetek a jeho správa mu pomáhá získat peníze potřebné na sportovní činnosti. Mezi první sportovní odvětví, které Slavoj zastřešil, patřily basketbal, veslování, tenis a jachting, působící v regionu už předtím. Nejmladší sport, který se ke Slavoji přidal, je hip-hop. Největší členské základny mají v současnosti ale tradiční zakládající sporty.

„V dětech se musí podporovat láska ke sportu, ale vždy se musí zohlednit jejich sportovní predispozice a muskulatura. Není vhodné když rodiče pro dítě preferují sport, který se líbí jim,“ říká k dnešní sportovní mládeži Eduard Šíf. „Někdy si dítě projde několika sporty, než se v nějakém najde a přijdou kýžené úspěchy.“

STOVKY MEDAILÍ ROČNĚ

Současní reprezentanti Slavoje Litoměřice vozí každoročně z velkých soutěží pět až šest stovek medailí. „Máme nejen mistry republiky, ale i mistry Evropy, a to ve více sportech,“ zmiňuje Šíf. „Spousta našich členů je v prestižních sportovních žebříčcích. Třeba šermíři, jejichž sport možná není tak lákavý, jako fotbal nebo hokej, ale v Litoměřicích má velkou tradici,“ dodává s odkazem na úspěchy Michala Čupra, jenž září i za hranicemi.

„Účastníme se různých soutěží a turnajů. Vedeme družstva starších i mladších žáků, dorostenců, většina našich sportů organizuje své přípravky. Zkrátka Slavoj je velmi úspěšný,“ zakončuje výkonný ředitel představení celku, který za dva roky oslaví už sedmé desetiletí na sportovní scéně.

V příštích dílech seriálu se budeme více věnovat jednotlivým sportovním odvětvím, jejich zázemí, úspěchům a nezapomeneme ani na sportovní legendy.

AUTOR: JAKUB VÍTEK