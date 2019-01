Litoměřice - Basketbalisté litoměřického Slavoje v dalším kole 1. ligy mužů zdolali Vyšehrad 62:45 a splnili dílčí cíl sezóny, umístění v elitní šestce základní části.

Basketbalisté litoměřického Slavoje mohou být spokojení. Po výhře 62:45 nad posledním Vyšehradem si zajistili postup do další fáze soutěže.

První polovina duelu se ovšem nevyvíjela podle domácích představ, Vyšehrad dokonce v poločase vedl 27:22. Po změně stran už ale Litoměřice kralovaly, ve třetí čtvrtině dovolily soupeři pouhé 4 body, a duel nakonec otočily.

„Do utkání jsme nevstoupili úplně nejlépe. Nedařilo se nám především v útočné fázi. V první polovině utkání jsme se nedokázali dostat do tempa, soupeř toho využil a poločas byl bodově před námi,“ hodnotil nepovedený úvod trenér Litoměřic Jan Šotnar. O poznání lépe už se mu však hovořilo o poločase druhém. „Během poločasové přestávky jsme se oklepali a druhou půli jsme začali s úplně jinou energií. Našli jsme recept na soupeřovu obranu, ve které nás hodně přebírali v situacích při cloně na míč, navíc jsme přitáhli šrouby v obraně,“ pochvaloval si. „Tyto faktory měly za následek obrat v utkání a nakonec pohodové vítězství a zapojeni všech hráčů z lavičky,“ dodal spokojeně.

Litoměřice se tak vyhouply zpět na třetí příčku v tabulce, pokud se jim ji podaří v posledních třech kolech udržet, splní i další cíl, kterým bude postup do nadstavbové skupiny A1. „Třetí příčku se pokusíme udržet a postoupit do skupiny A1, kam postoupí tři týmy z naší západní konference,“ objasnil Šotnar další hrací systém. Spolu se třemi týmy z východní konference pak utvoří šestičlennou skupinu, kde se týmy utkají o nasazení pro play-off. To pak doplní dva celky ze skupiny A2, kterou utvoří celky z východní a západní konference na čtvrtém až šestém místě. Slavoj hraje ještě se Sokolem Pražským, GBA a Plzní.

Basketbal, 1. liga:

Slavoj Litoměřice – Sokol Vyšehrad 62:45 (12:13, 22:27, 41:31).

Nejvíce bodů Litoměřice: Žikla 20, Novák 10, Maděra 8, Bělohlávek 7.

Trojky: 23/3 – 19/5. Trestné hody: 19/13 – 14/8. Doskoky: 47:32. Diváci: 70.

Pořadí: 1. J. Hradec 30, 2. USK Praha B 25, 3. Litoměřice 24, 4. Písek 23, 5. Plzeň 22, 6. Košíře 22, 7. GBA EU 20, 8. Nymburk B 20, 9. Sokol Pražský 19, 10. Vyšehrad 17