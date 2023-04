Juniorští florbalisté Lovosic přehráli v dohrávce 2. juniorské ligy Most 4:2. Základ k výhře položili už v první třetině, kterou ovládli 3:1.

Lovosice - Most, florbal, 2022/2023 | Foto: Jakub Križák

"Celkově jsem spokojený, jelikož se nám povedlo vyhrát. Výkon byl dobrý, škoda posledních pěti minut, kdy jsme začali zbytečně plašit, ztráceli jsme míčky a pouštěli jsme soupeře do tlaku," hodnotil duel trenér vítězů Jan Dvořák. "Zápasy s Mostem jsou vždycky tvrdé, tentokrát to bylo díky malému hřišti o to výraznější, na velkém hřišti se to spíše ztratí, ale myslím si že to bylo ještě v mezích únosnosti," dodal.

"Mámě před sebou poslední dva zápasy sezóny s Ústím nad Labem a béčkem Chomutova, chtěli bychom samozřejmě dvakrát vyhrát.

AUTOR: JAKUB KRIŽÁK