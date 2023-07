Třetí podnik sezony Lamborghini Super Trofeo Europe, třetí útok na stupně vítězů. Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra míří opět v těžké konkurenci na Nürburgring – oblíbenou trať všech týmových pilotů.

Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra míří opět v těžké konkurenci na Nürburgring. | Foto: Deník/VLP Externista

„Věřím, že když se proti nám nepostaví štěstí, povezeme domů pohár za pódium,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.

Seriál Lamborghini Super Trofeo Europe se na legendární Nürburgring vrací po roční pauze. Bronislav Formánek tu tehdy s Josefem Zárubou skončili v prvním závodě třetí ve třídě Pro-AM.

„Po Spa-Francorchamps se na tento závod hodně těším. Spa mi nesedí, naopak tady to mám rád, máme odtud dobré výsledky i hezké vzpomínky,“ říká Formánek, který poslední rok startuje ve dvojici s profesionálním polským pilotem Karolem Baszem.

I ten má na legendární okruh, kde se psala historie motoristického sportu, pozitivní vzpomínky už od své úvodní sezony v Super Trofeo v roce 2018, kdy zde skončil druhý v kvalifikaci a v prvním závodě pak dojel na celkovém prvním místě. „Očekávání mám jasná. Všechny konečně porazíme,“ směje se Basz, který loni s Formánkem vyhráli pět závodů, letos jim ale zatím vítězství uniká. I kvůli smůle.

„Chceme prolomit čekání na stupně vítězů i tu smůlu, která nás letos pronásleduje. Pokud se bude tentokrát naplno závodit a vyhneme se jakémukoliv incidentu, tak by se to podařit mělo,“ připomíná manažer týmu Jiří Mičánek některé smolné okamžiky letošní sezony, ze kterých vyčnívá zmařený útok na vítězství Broňka Formánka ve Spa-Francorchamps, kde týmový Huracán pár zatáček před cílem poslala do hodin nezaviněná kolize se soupeřem.

„Na Nürburgringu jsme na jaře testovali, takže budeme mít malou výhodu v setupu, kterou budeme chtít co nejvíc zúročit. Může to být naše výhoda proti konkurenci, která je letos v naší třídě extrémní,“ nastínil Mičánek.

Podle Basze se bude tým soustředit i na kvalifikaci. I tady bude potřebovat ale trochu štěstí. „Jsme rychlí, ale při obrovském trafficu, který letos v Super Trofeo je, se nám nedaří zajet jedno dokonalé kolo, ve kterém nás nic nezdrží. Lepší kvalifikace by přitom zlepšila i vyhlídku na co nejlepší výsledek,“ zmiňuje polský pilot.

Neznámou pak zůstává počasí. „V této oblasti to není nic neobvyklého, takže se s tím budeme muset vyrovnat,“ říká Karol Basz. A deště se nebojí ani Formánek. „Voda mi na této trati nevadí, takže i když bude mokro, dokážeme zabojovat,“ říká Formánek s tím, že také věří, že týmu se tentokrát vyhne smůla a do závodu ani nezasáhnou výjezdy safety car, které jej s Baszem připravily o pódium v úvodním podniku sezony na Paul Ricard.

Tým na Nürburgringu stejně jako na dalších podnicích nasadí i druhý vůz ve třídě LC Cup. Pilotovat jej opět budou Libor Dvořáček a německý závodní Kurt Wagner. „Naposledy tady na to nemám dobré vzpomínky, jel jsem sám bez Kurta, který kvůli nemoci nemohl závodit. Bylo to extrémně fyzicky náročné, každopádně trať mám rád a na letošek se těším. Doufám, že se tentokrát obejde celý víkend bez komplikací,“ naráží Dvořáček na poslední víkend ve Spa-Francorchamps, kdy v prvním závodu dostal „ránu“ od soupeře a druhý závod byl zrušený kvůli extrémnímu dešti. „Oproti roku 2021 jsem v mnohem lepší kondici, tehdy jsem byl relativně krátce po operaci,“ zmiňuje Dvořáček.