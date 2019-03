Litoměřicko - Play-off házenkářů, play-off basketbalistů ve 2. lize a nižší krajské a okresní fotbalové soutěže. To vše se naplno rozběhne o tomto víkendu.

Lovosičtí házenkáři bojují o účast v play off. | Foto: Deník / Karel Pech

Na Litoměřicku to znamená, že do akce jde pořádná řádka týmů. Kromě I. A třídy a I. B třídy odstartuje také okresní přebor a dvě skupiny III. třídy a dvě skupiny IV. třídy. Mezi celky už ale bude chybět Terezín, který v tomto týdnu soutěž kvůli existenčním problémům zabalil. Pro čtenáře to navíc znamená návrat oblíbené Tip ligy!