Ředitel klubu Vojtěch Srba sestavil novou trenérskou dvojici z bývalých hráčů Jan Landa a Roman Jelínek. Po jedenácti letech se vrátil domů z Německa David Kylíšek, ze zahraniční štace přišel 206 centimetrů vysoký Daniel Zourek. Novou akvizicí s ciziny je Bosňan Berin Keso.

„S myšlenkou Romana Jelínka na trenérském postu jsme koketovali již v loňské sezoně. Hodně si od jeho trenérských schopností slibujeme, již teď má na starosti celou klubovou koncepci. Přiznám se, že jsem nečekal, že to ale bude takto brzo. Věřím, že kombinace s Honzou Landou bude fungovat. Honza vnese do týmu emoce, Roman naopak klid a rozvahu,“ pronesl směrem k trenérskému tandemu šéf klubu Srba.

„Máme cíl – a tím je pokusit se dostat Lovce tam, kde jsme byli zvyklí je vídat v minulých letech,“ přidal nový hlavní kouč Landa. „Nejsme týmem, který by měl hrát na hraně play-off,“ připojil se asistent Jelínek.

Severočeši před rokem proklouzli do play-off až v posledním kole. Letos byli před závěrečným utkáním devátí, pak se soutěž kvůli pandemii koronaviru zrušila.

Noví trenéři si pochvalují příchod zvučných posil. „V tomto směru dojde určitě k navýšení kvality pro následující sezonu,“ pokýval hlavou Landa. „Od posil si samozřejmě slibujeme zvýšení kvality družstva, zejména v obranné části. Dále zvýšení konkurence na jednotlivých postech,“ doplnil Jelínek.

Velké očekávání Lovci vkládají do Davida Kylíška, který by se měl ujmout role lídra týmu. „David bude své zkušenosti předávat dalším hráčům a vnese do naší hry organizaci,“ předpokládal Jelínek. „Dan Zourek by měl zastávat roli střelce z větší vzdálenosti a tak dá naší hře variabilitu oproti Jardovi Trkovskému, který je velice silný ve hře 1 na 1,“ řekl na adresu více než dvoumetrové levé spojky se zkušenostmi z Německa a Rakouska.

Po jedenácti letech se pod Lovošem objeví další cizinec. Levoruká spojka z Bosny Berin Keso naváže na angažmá makedonského pivota Petara Kogoje. „„Mou silnou zbraní je hra jeden na jednoho. A taky výskok a střelba,“ vzkázal 18letý rodák ze Sarajeva.

„Je to mladý talentovaný hráč disponující výškou. Zapadá nám do našeho herního konceptu a my doufáme, že se u nás rychle aklimatizuje a bude přínosem,“ dodal Srba.