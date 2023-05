Norský reprezentant Jorgen Nordhagen ukazuje svou sílu. Po vyhrané 1. etapě Závodu míru juniorů vyhrává i následující časovku jednotlivců. Za sebou opět nechal Američana Andrewa Augusta. Nejlepší z českých jezdců byl třináctý Pavel Šumpík.

Závod míru 2023 ilustrační foto | Foto: Patrik Pátek/PatRESS

Druhý závodní den cyklisty zavedl zcela netradičně a vůbec poprvé do Třebívlic. Během pátku musí jezdci absolvovat dvě závodní prověrky. Nejprve dopolední časovku jednotlivců, odpoledne závod z Roudnice do Štětí. Právě do Třebívlic k oblíbené „Švestkové dráze“ byl souboj s chronometrem letos přesunut. Zcela novou téměř devítikilometrovou trať nejrychleji doslova zaletěl norský závodník a průběžný lídr celkové klasifikace Jorgen Nordhagen, který na ni potřeboval jen lehce přes deset a půl minuty. Na své konto si tak připsal druhé vítězství ze dvou možných. „Uvidíme, jestli jsem nejsilnější muž letošního pelotonu. Vše teprve začíná, ale věřím, že jsem v dobré formě a žlutý trikot se mi podaří udržet. Těžké etapy jsou před námi, ale já věřím, že se tenhle sen stane skutečností,“ pronesl v cíli Jorgen Nordhagen poté, co mu trikot vedoucího závodníka oblékl někdejší vítěz velkého Závodu míru Jan Smolík.

Začal Závod míru. První etapové vítězství míří do Norska

Seveřan za sebou, stejně jako v předchozím dnu, nechal opět druhého Američana Andrew Augusta, který za vítězem zaostal o jedenáct vteřina. Další dvě ztratil bronzový Holanďan Mees Vlot. Nejlepší z českých reprezentantů dojel ve třináctém čase Pavel Šumpík, který zaostal o necelou půlminutu. Potlučený terezínský odchovanec Štěpán Zahálka byl s minutovým mankem na vítěze čtyřiasedmdesátý.

Průběžné vedení si „upevnil“ Nordhagen. Druhý August na něj ale ztrácí pouhých patnáct vteřin, třičtvrtě minuty pak třetí Holanďan Vlot. Nejlepší z domácích je dvanáctý Pavel Šumpík.

V odpoledních hodinách na peloton čeká druhá půl etapa. Na programu je od 16 hodin šedesátikilometrový rovinatý závod z Roudnice nad Labem do Štětí. Na trase je jedna sprinterská prémie v Hoštce.

AUTOR: PATRIK PÁTEK

Výsledky – 2a. etapa (Třebívlice, 8,8 km):

1. Jorgen Nordhagen (Norway) 10:37

2. Andrew August (USA) +0:11

3. Mees Vlot (NED) +0:13

4. Paul Fietzke (GER) +0:14

5. Ian Kings (GER) +0:15

13. Pavel Šumpík (CZE) +0:29

74. Štěpán Zahálka (CZE) +1:04



Celkově:

1 . Jorgen Nordhagen (NOR) 2:39:54

2. Andrew August (USA) +0:15

3. Mees Vlot (NED) +0:46

4. Paul Fietzke (GER) +0:47

5. Ian Kings (GER) +0:48

12. Pavel Šumpík (CZE) +1:02

76. Štěpán Zahálka (CZE) +5:34