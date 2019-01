Litoměřicko - I letos vyhlásíme Nejúspěšnější sportovce Litoměřicka za rok 2018. Přinášíme přehled nominovaných sportovců, jejich úspěchů a také návod, jakým způsobem lze v anketě hlasovat.

Galavečer se slavnostním vyhlášením Nejúspěšnějšího sportovce roku 2017 Litoměřicka | Foto: Deník/Karel Pech

Jednotlivci – dospělí

Fabricio Borges dos Santos – Gardenline Litoměřice

Brazilský kanonýr po svém lednovém příletu, dělal z každé obrany trhací kalendář. Ve čtrnácti duelech vsítil dvacet branek a celkem si připsal třicet kanadských bodů.

Rafael Durval da Silva – Gardenline Litoměřice

Ázebajdžánský reprezentant se od ledna stal hitem Varta futsal ligy. Neskutečnými výkony hnal Gardenline zbytkem sezony, kterou zastavila až v semifinále Chrudim. Rafael v patnácti zápasech nasbíral bodů a patřil k hvězdám ligy.

Radim Záruba – Gardenline Litoměřice

Jeden z nejlepších futsalistů ČR se zlepšoval v roce 2018 zápas od zápasu a stal se důležitým tahounem v cestě do semifinále. I v minulém roce byl stálicí v reprezentačním dresu ČR.

Jan Landa – HK FCC Město Lovosice

člen reprezentačního celku mužů ČR, účast na ME 2018 v Chorvatsku – vyrovnání historicky nejlepšího umístění samostatné české reprezentace

Jiří Motl – HK FCC Město Lovosice

(opět) nejlepší střelec Extraligy mužů (203 branek)

Jan Karlovský – BK Slavoj Litoměřice

19 letý basketbalista, který se stal nejlepším střelcem extraligy U19, zároveň je jedním z tahounů A mužstva a také účastník MS v Číně ve hře 3 na 3

Tak jsme vyhlašovali sportovce loni:

a tak předloni:

Dominik Kynzl – BK Slavoj Litoměřice

stěžejní hráč klubu v 1. a 2. lize

Miroslav Šnejdar – Kuželky Lovosice

loni nejlepší hráč v ČR, v letošní sezóně hráč nejvyšší soutěže

Barbora Marešová – SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.

Mistrovství světa v kickboxu WKU Řecko 2018 – 2. Místo lightcontact ženy 55 kg, 2. Místo kicklight ženy 55 kg, World martial arts games 2018 Německo – 1. Místo lightcontact ženy 55 kg, 3. Místo kicklight ženy 55 kg

Michal Robouský – SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.

Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact on the ring muži 74 kg, World martial arts games 2018 Německo – 3. Místo kicklight muži 75 kg

Teodor Žalovič – SK Kickbox ASK Lovosice/TJ Bohušovice n. O.

vítěz K1 ligy v kategorii kickbox K1 mužů nad 91 kg.

Petra Hájková – Sport Judo Litoměřice

Mistryně ČR žen 2018 a Misryně ČR juniorek 2018 – kategorie do 78 kg

Jan Svoboda – Sport Judo Litoměřice

Mistr ČR juniorů 2018, 3. místo na M-ČR mužů – kategorie do 66 kg, vítěz Europa judo open, juniorský reprezentant ČR, opora extraligového týmu mužů

Adam Lacko – Buggyra Racing Roudnice

vicemistr Evropy v závodech tahačů

David Vršecký – Buggyra Racing Roudnice

obhájil titul mistra Číny v tahačích

Aleš Pavlas – Stadion Litoměřice

kapitán prvoligových hokejistů Litoměřic, který patří k nejproduktivnějším obráncům v lize v poměru body/zápasy, jako zkušený hráč vzor pro mladé v kabině

Markus Korkiakoski – Stadion Litoměřice

finský kanonýr, který svými góly táhne litoměřické hokejisty, šestý nejproduktivnější hráč letošního ročníku Chance ligy

David Kvasnička – Stadion Litoměřice

mladý talent, ročník 1999, který letos válí za prvoligové Litoměřice, do svého kádru pro MS U20 v Kanadě na přelomu roku si ho vybral i Václav Varaďa a Kvasnička v úvodním zápase vystřelil v prodloužení důležitou výhru 2:1 nad Švýcary

Ondřej Sýkora – Slavoj Litoměřice, hokejbal

23 letý hokejbalista byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem MS 2018 v Rusku

Michal Čupr – Slavoj Litoměřice, šerm

reprezentant České republiky, aktuálně 6. muž Českého poháru, dále akademický mistr ČR (1. místo šavle, 2. místo kord, 3. místo fleret), účastník světových pohárů 2018 v Heidenheimu, Paříži a Bernu

Kateřina Došková – Slavoj Litoměřice, šerm

reprezentantka ČR v kordu, mistryně ČR v juniorské i seniorské kategorii, účastnice MS juniorek 2018 v Soči, 4x vítězska Českého poháru mezi juniorkami, třikrát tentýž úspěch mezi ženami

Jednotlivci – mládež

Tomáš Dvořák – BK Slavoj Litoměřice

basketbalista z litoměřického oddílu, který je zároveň reprezentantem ČR do 16 let

Viktorie Klepetková - atletika

15 let, atletka, která je mistryní republiky ve skoku vysokém a také účastnicí mezistátního utkání 2018 v Maďarsku

Lenka Masopustová – SK Kickobox ASK Lovosice/TJ. Bohušovice n. O.

Mistrovství světa v kickboxu WKU Řecko 2018 – 1. Místo lightcontact juniorky 65 kg, 1. Místo kicklight juniorky 65 kg, Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact juniorky 60 kg, 1. Místo kicklight juniorky 60 kg, 2. Místo lightcontact on the ring juniorky 60 kg. World martial arts games 2018 Německo – 1. Místo kicklight juniorky do 65 kg, 2. Místo lightcontact juniorky nad 65 kg. Mistrovství ČR – 1. Místo st. Žákyně lightcontact nad 65 kg, 2. Místo kicklight st. Žákyně nad 65 kg. Národní pohár v kickboxu – 1. Místo lightcontact st. Žákyně do 65 kg, 1. Místo kicklight st. Žákyně nad 65 kg, 1. Místo lightcontact st. Žákyně do 65 kg, 1. Místo kicklight st. Žákyně nad 65 kg. V podstatě vyhrála všechny vrcholné akce v kickboxu tohoto roku Národní pohár, MČR, MS a Světové hry.

Sabina Zelinková – SK Kickobox ASK Lovosice/TJ. Bohušovice n. O.

Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact kadetky do 55 kg, 1. Místo kicklight kadetky 55 kg, 1. Místo lightcontact on the ring kadetky 55 kg. Národní pohár v kickboxu – 1. Místo lightcontact st. Žákyně 55 kg, Mistrovství ČR v kickboxu 1. Místo kicklight st. Žákyně 55 kg, 2. Místo lightcontact st. Žákyně 60 kg. Mezinárodní turnaj Prague Open 2018 – 1. Místo kicklight st. Žákyně do 55 kg, 1. Místo lightcontact st. Žákyně do 55 kg. Ve své první závodní sezóně ve své váhové kategorii do 55 kg neprohrála.

Jan Krpeš – SK Kickobox ASK Lovosice/TJ. Bohušovice n. O.

Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact on the ring kadeti nad 45 kg, 1. Místo kicklight ml. Žáci do 47 kg, 1. Místo lightcontact on the ring ml. Žáci do 45 kg, 1. Místo lightcontact ml. Žáci do 47 kg, Národní pohár v kickboxu – 1. Místo lightcontact ml. Žáci 47 kg, 1. Místo kicklight ml. Žáci 47 kg, Mezinárodní turnaj Prague Open 2018 – 1. Místo kicklight ml. Žáci 47 kg, 1. Místo lightcontact ml. Žáci 47 kg, Mistrovství ČR v kickboxu –1. Místo ml. Žáci do 150 cm, 2. Místo kicklight ml. Žáci 47 kg, 3. Místo lightcontact ml. Žáci 47 kg, World martial arts games 2018 Německo – 3. Místo kicklight ml. Žáci 50 kg, 3. Místo lightcontact ml. Žáci 50 kg,

Vítězslav Svoboda – SK Kickobox ASK Lovosice/TJ. Bohušovice n. O.

Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact on the ring junioři nad 75 kg, 1. Místo kicklight junioři +89 kg, 1. Místo lightcontact junioři +89 kg, 3. Místo lightcontact junioři -89 kg, 2. Místo kicklight junioři -89 kg, Národní pohár v kickboxu – 1. Místo lightcontact st. Žáci + 69 kg, Slovak Open 2018 – 2. Místo st. Žáci + 69 kg, 2. Místo kicklight st. Žáci +69 kg.

El Jafar – SK Kickobox ASK Lovosice/TJ. Bohušovice n. O.

Mistrovství světa bojových umění WTKA Itálie 2018 – 1. Místo lightcontact on the ring kadeti 48 kg, 2. Místo kicklight kadeti 47 kg, 2. Místo lightcontact kadeti 47 kg, Mistrovství ČR – 2. Místo lightcontact st. Žáci 47 kg, 3. Místo kicklight st. Žáci 47 kg,

Lukáš Rúža – Sport Judo Litoměřice, starší žák

Mistr ČR 2018 (do 34 kg),Vítěz Europa open

Štěpánka Hojdarová – Sport Judo Litoměřice, mladší žákyně

Mistryně ČR 2018 (52 kg), 3. místo Europa open

Matouš Bělohlávek – Veslařský klub Slavoj Litoměřice

ročník narození 2002, vicemistr ČR v párové čtyřce, mistr ČR ve čtyřce s kormidelníkem, mistr ČR ve dvojskifu, mistr ČR ve spritu na párové čtyřce a vicemistr ČR ve sprintu na skifu

Adéla Jirásková – Karatedó Steklý

ročník 2002, mistryně ČR v kumite dorostu, 1. místo v kumite a 2. a 3. místo v kategoriích kadet a junior na ME ESKA, 2. a 3. místo v kadetech na ME JKA, na letošním ME získala jako jediný český závodník tři medaile

Vojtěch Netrh – Plavecký klub Litoměřice

ročník 2002, v roce 2018 6 x mistr ČR ml. Dorostu v různých disciplínách, člen reprezentačního družstva st. Juniorů

Anežka Součková – Plavecký klub Litoměřice

r. 2006 – 1. místo na 100 metrů prsa na MČR ml. Žactva, 2. místo na 100 metrů motýlek na MČR ml žactva

Adéla Chalupová – Plavecký klub Litoměřice

r. 2006 – 3. místo na 400 metrů volný způsob na MČR ml. žactva

Michaela Plašilová – Plavecký klub Litoměřice

r. 2007 – 3. místo na 100 metrů prsa na Letním Poháru ČR, 2. místo na 100 metrů prsa na Zimním Poháru ČR

Nela Guderová – Plavecký klub Litoměřice

r. 2008 – 3. místo na 100 metrů volný způsob na Letním Poháru ČR, 2 x 2. místo na 100 a 200 metrů volný způsob a 1 x 3. Místo na 100 metrů polohový závod na Zimním Poháru ČR

Kolektiv – dospělí

Gardenline Litoměřice – Futsalisté

Od začátku roku 2018 mužstvo neochutnalo bez mála čtyři měsíce porážku. Po základní části skončilo na čtvrtém místě jen díky skóre. V play-off nejprve tým vyřadil jasně Vysoké Mýto. Aby v semifinále po obrovských bitvách vypadl s několikanásobným mistrem ČR z Chrudimi.

HK FCC Město Lovosice

házenkáři, kteří obsadili 4. místo extraligy mužů 2017/2018 a také 4. místo v Českém poháru mužů

BK Slavoj Litoměřice

loni páté místo v 1. basketbalové lize mužů, rok 2018 zakončili na 3. příčce aktuální prvoligové sezóny

FK Litoměřicko

v roce 2018 úspěšnější z obou fotbalových klubů hrajících ČFL, který skončil v loňské sezóně na 12. místě, na němž se nachází i nyní, v MOL Cupu skončil až v 1/16 finále na štítu lídra FNL z Českých Budějovic, předtím vyřadil například druholigový Varnsdorf (2:0)

HC Stadion Litoměřice

hokejisté Litoměřic hrající stabilně druhou nejvyšší soutěže v ČR

FCC Sport Judo Litoměřice – judo

3. místo v nejvyšší soutěži družstev v ČR – Extraliga 2018 (Jan Svoboda, Adam Bydžovský, Adam König, Timuin Chulunbaatar, Vadym Syniavsky, Jan Mašek a Jan Staněk)

SHC Killers Litoměřice – hokejbal

v loňské sezóně 3. místo ve 2. lize mužů

Kolektiv – mládež

HK FCC Město Lovosice mladší žáci

vítěz prestižního turnaje Prague Handball Cup 2018 (největší turnaj pro děti a mládež v Evropě) a zároveň mistr ČR v Házenkářském desetiboji (MČR mladších žáků) 2018

BK Slavoj Litoměřice U17

mladí basketbalisté Litoměřic, kteří vybojovali páté místo na MČR

BK Slavoj Litoměřice U15

mladí basketbalisté Litoměřic, kteří získali ve své kategorii osmou příčku na MČR

Funky Dangers – taneční skupina

kategorie baby-děti, 6-8 letí tanečníci, kteří v roce 2018 získali 1. místo MČR 2018 Taneční skupina roku, 2. místo MČR Czech dance tour Praha, 1.místo MIA Dance festival Praha, 1. místo TSR region Most a spoustu dalších ocenění

Trampolíny Litoměřice

synchronní pár Gabriela Kočí a Zora Záhorová, 2. místo na Juniorském MČR 2018

Veslařský klub Slavoj Litoměřice dorostenci

mistři ČR ve sprintu v párové čtyřce, posádka ve složení Matouš Bělohlávek, Adam Landa, Matěj Hanzík, Matyáš Kynšt

Plavecký klub Litoměřice štafeta mladší žačky

4 x 50 metrů volný způsob 3. místo, 4 x 50 metrů polohový závod 2. místo oboje na MČR mladšího žactva v Kopřivnici, vůbec první litoměřická štafeta, která se na MČR probojovala na stupně vítězů. Složení štafety: Anežka Součková, Adéla Chalupová, Markéta Málková, Vanda Křečková) všechny r.n. 2006

FCC Sport Judo Litoměřice družstvo dorostu

3.místo v nejvyšší soutěži družstev ČR – Dorostencecká liga ČR 2018 (Patrik Gabštůr, Václav Nováček, Michal Doležal, Jiří Holub, Alexandr Sojka, Tomáš Janečka, Pavel Urban, Martin Hanák, Marek Prokeš, Denis Fleischer, Josef Jeřábek, Jan Vopat)

SK Kickbox – ASK Lovosice/T.J. Sokol Bohušovice nad Ohří junioři

kickbox, (19 titulů mistrů světa, 6 vítězů Světových her, 6 titulů mistra ČR, 11 vítězů národního poháru). Na MS WTKA/WKU v Řecku a Itálii vybojoval celkem 19x zlato, 6x stříbro a 1x bronz, na Světových hrách WMCA v Německu – 6 x zlato, 5 x stříbro, 4 x bronz, na MČR – 6 x zlato, 7 x stříbro, 6 x bronz, World cup 2018 Budapešt – 4 x bronz, 1 x stříbro, Mezinárodní turnaj Prague open – 4x zlato, 2x stříbro, 1x bronz. Národní pohár v kickboxu – 11x zlato, 10x stříbro, 7x bronz. Klub obsadil 4. místo v Poháru klubů v polo-kontaktních disciplínách, kterého se účastnilo celkem 50 klubů z ČR.

Slavoj Litoměřice – šerm žačky

v kategorii kord získaly žačky ve složení Urbánková, Zieglerová, Matějčková a Kocourková 3. místo na mistrovství ČR 2018 v kategorii mladších i starších žaček

Masters (veteráni)

Tomáš Zedek – Slavoj Litoměřice, biketrial

závodník v biketrialu ovládl v dubnu 2018 závod Evropského poháru v Terchové na Slovensku, zároveň zvítězil v několika dílech seriálu MČR a přeboru ČR a stal se celkovým vítězem přeboru ČR

Trenér

Marek Kopecký – Gardenline Litoměřice

Po svém příchodu do Litoměřic zaznamenal šestnáct výher, dvě remízy a jednu porážku. Mužstvo dokonce neprohrálo v řadě čtvrtroku. V semifinále pod jeho vedením tým velmi potrápil budoucího mistra z Chrudimi. Zároveň úspěšně vedl reprezentaci do 21 let.

Jan Šotnar – BK Slavoj Litoměřice

trenér extraligy U17, extraligy U19 a mužů v 1.lize, kde s nimi v průběhu aktuální sezóny drží průběžné 3. místo

Vít Masopust – SK Kickbox ASK Lovosice/T.J. Sokol Bohušovice nad Ohří

trenér velmi úspěšného týmu na MS WTKA/WKU v Řecku a Itálii, kde jeho svěřenci vybojovali celkem 19x zlato, 6x stříbro a 1x bronz, trenér úspěšného týmu na Světových hrách WMCA v Německu, kde jeho svěřenci vybojovali 6 x zlato, 5 x stříbro, 4 x bronz, na MČR jeho tým vybojoval – 6 x zlato, 7 x stříbro, 6 x bronz, World cup 2018 Budapešt – 4 x bronz, 1 x stříbro, Mezinárodní turnaj Prague open – 4x zlato, 2x stříbro, 1x bronz. Národní pohár v kickboxu – 11x zlato, 10x stříbro, 7x bronz. Osobní trenér mistrů světa Lenky Masopustové, Barbory Marešové, Sabiny Zelinkové, Michala Robouského, Jana Krpeše, Vítězslava Svobody, Ela Jafara a dalších úspěšných reprezentantů ČR.

Jiří Skřivánek – hokejbal

litoměřický trenér, který získal na MS 2018 v Rusku 1. místo s muži, 3. místo se ženami a zároveň tituly vicemistra s juniorkami i juniory na MS U20

Handicapovaní sportovci

Miroslav Smrčka – ASK Lovosice

nevidomý plavec, který v roce 2018 získal na ME v Dublinu dvě čtvrtá a jedno 5. místo

Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka roku 2018

Hlasování- o konečném pořadí rozhoduje hlasování čtenářů, novinářů, sportovních jednot a klubů a ČUS

- čtenáři hlasují pouze pomocí hlasovacích kupónů v tištěných vydáních Deníku, platí pouze originální kupóny, každý čtenář má jeden hlas

Kategorie- hlasuje se v sedmi kategoriích (viz kupón), vítěz ankety čtenářů bude zároveň vítězem kategorie Hvězda Deníku

Termíny a vyhlášení - zveřejnění nominace – 15. ledna 2019

- hlasování čtenářů – 15. – 29. ledna 2019

- vyhlášení – 14. února 2019, Dům kultury Litoměřice

- lístky na vyhlášení budou od 11. února zdarma k dispozici v redakci Litoměřického deníku