Bostonský „prospect“ Jakub Lauko hned od začátku své zámořské cesty dokazuje, že si Bruins na draftu v roce 2018 vybrali správně. Chomutovský odchovanec už o svém hokejovém talentu přesvědčil. Ve své první sezoně v zámoří slavil titul v juniorské QMJHL a stal se nejproduktivnějším hráčem Memorial Cupu. Zní to skvěle, jenže… Dvacetiletý talentovaný forvard stále čeká na premiéru ve slavné NHL.

„Trochu jsem počítal s tím, že bych si letos mohl zahrát v NHL nějaký zápas,“ přiznal Lauko v exkluzivním rozhovoru pro Deník. „Ale nedělám si z toho těžkou hlavu. Pokusím se o to v další sezoně.“

Zažil jste smolnou sezonu, kterou ovlivnily zranění a pandemie koronaviru. Jak na to nahlížíte?

Bohužel jsem si to představoval trošku jinak. Byla to těžká sezona, nikdy jsem to nezažil. Každá taková sezona je ale velká zkušenost.

Začátek v AHL na farmě v Providence nebyl ideální, ale pak jste chytil formu?

Na přelomu listopadu a prosince se mi začalo dařit. Hrál jsem hodně, bodoval jsem v pěti zápasech v řadě. Cítil jsem se fakt dobře, pak jsem bohužel dostal blbou ránu v souboji a trošku mě to vypnulo. Byl jsem zase na marodce s otřesem mozku. Bylo to frustrující.

Do mistrovství světa juniorů jste se stihl dát kupy. Chtěl jste se tam předvést, ale hned první střídaní v utkání s Rusy skončilo vážným zraněním kolena…

Byla to možná nejhorší věc, která se mi v hokeji stala. Od té doby nebyl den, kdy bych na to nemyslel. Sám sebe se ptám, proč se to stalo. Pořád mě to hrozně mrzí.

Po loňském triumfu v juniorském Memorial Cupu, ve kterém jste byl navíc vyhlášený nejlepším hráčem, jste měl, nejen vy, velká očekávání, je to tak?

Čekal jsem, že to dopadne jinak… Nic už s tím neudělám. Koukám na další sezonu, abych se zlepšil a dopadlo to líp. Je potřeba se soustředit na to, co bude a ne na to, co už bylo.

Věřil jste, že v letošní sezoně už byste mohl nakouknout z farmy do hlavního týmu Bruins a odbýt premiéru v NHL?

Trošku jsem předpokládal, že bych si letos mohl zahrát v NHL nějaký ten zápas. Bohužel to ale nedopadlo. Jak ta sezona probíhala, tak jsem nad tím ani nepřemýšlel. Ze začátku jsem tak dobře nehrál, aby mě povolali. Kvůli zraněním jsem moc neodehrál. Pak se sezona přerušila.

Za Boston jste si zahrál v přípravě už před dvěma roky a dokonce jste se gólově prosadil. Asi jste čekal, že už šanci v NHL dostane, co?

To je pravda, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. Budu se snažit to dokázat v další sezoně.

Jsou to dva roky od draftu. Máte zpětnou vazbu, jak si na tom stojíte v organizaci Boston Bruins?

To je těžké říct. O nějakých věcech se bavíme, ale je to spíš o tom, jak mám pracovat. Nikdo vám neřekne, jestli za rok budete hrát NHL, nebo ne. Je to jenom na mně.

Začátky v zámoří pro vás byly hodně složité. Protloukal jste se přes juniorku a s trenérem týmu Rouyn-Noranda Huskies jste moc nevycházel…

Poprvé jsem hrál jinde než v Chomutově. Bylo to složité, ale takový je prostě hokej. Každý se někdy potká s něčím takovým, že vám někdo nejde na ruku.

Nepříjemné období jste překlenul a teď se na farmě snažíte prosadit do hlavního týmu Bostonu. Jak na vás slavný klub „originální šestky“ zapůsobil?

Boston je trošičku specifický, tlak je tam větší. Je vidět, že je to jedna z nejlepších organizací v NHL. Hráči se musí vyrovnat s obrovským tlakem, který tam je. Není to nic jednoduchého.

V bostonské organizaci je pětičlenná česká ekipa. Je cítit, že si Bruins potrpí na Čechy?

Určitě nás budou mít v oblibě, když je nás tam tolik (smích). Je to super.

V Bostonu vás budou srovnávat s hvězdami Pastrňákem a Krejčím, kteří si zde udělali velké jméno…

Chtěl bych se prosadit jako oni dva, ale nevnímám to tak, že bych se s nimi srovnával. Rád bych navázal na to, co David Krejčí v Bostonu začal a teď v tom s Davidem Pastrňákem pokračují.

Boston letos vytrejdoval z Anaheimu taky bývalého Piráta Ondřeje Kašeho. To vás muselo potěšit, co?

Jsem rád, že udělali dalšího Čecha, ještě když Ondru znám (úsměv). Přímo v jednom týmu jsme se v Chomutově nepotkali, ale přes léto spolu v Česku trénujeme. S jeho bráchou Davidem jsem ale v Chomutově hrál.

David Kaše už do NHL nakouknul v dresu Philadelphie Flyers. Popichujete se?

To ne. Když se někomu něco povede, tak si to přejeme. S Davidem jsem byl během sezony víc v kontaktu. Psal jsem mu, když ho povolali z farmy nahoru. Párkrát jsme spolu byli na večeři.

Berete to tak, že nadcházející sezona bude zlomová pro vaši budoucnost?

Počítal jsem s tím, že už ta poslední sezona by mohla být zlomová. To ale bohužel nevyšlo, tak se budu soustředit na tu další.

Připravujete na novou sezonu doma v Jindřichově Vsi?

Ano. Trénuju sám, udržuju se v kondici. Bydlím na vesnici, takže pracuju na baráku a na zahradě. Je toho hodně co dělat, pořád jsem aktivní.

Taky rád štípete dříví a kácíte stromy…

Baví mě to, dělám to už odmala. Je to pro mě trošku i jako trénink.