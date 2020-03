Před pěti lety si zahrál na mistrovství světa v Kataru, několikrát byl králem střelců české házenkářské extraligy a v pořadí kanonýrů je Jiří Motl první i před posledním kolem základní části. „Osobní statistiky a ocenění bych vyměnil za účast v play off,“ bez váhání říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník zkušené levé křídlo.

Před derniérou s Karvinou, která musela být kvůli koronaviru odložena na neurčito, jste devátí. Máte ztrátu na Jičín i Hranice…

My jsme v nejhorší pozici, nemáme nic ve svých rukách. Pokazili jsme si to minulý týden porážkou ve Frýdku-Místku a teď musíme spoléhat na zaváhání ostatních.

Věříte ještě?

Musíme. Jičín doma asi Frýdek porazí, ale doufáme, že Zubří vyhraje v Hranicích. Nejdřív se ale musíme koukat hlavně sami na sebe.

Byla by sezona bez play off pro Lovosice propadák?

Bylo by to tady v Lovosicích poprvé za celou dobu. Velké zklamání.

Kde se stala chyba?

Zlomilo se to doma proti Hranicím. Jednoznačně. Věřím, že pokud bychom je porazili, nemáme problémy. Tohle byl zlomový zápas i na psychiku. Začali jsme se bát a ztrácet.

Karviná není tradičně snadný soupeř, souhlasíte?

Navíc jsou strašně moc namotivováni v tom, že zápas, který se měl odehrát u nich, se kontumoval.

Navíc se kvůli koronavirové krizi neví, kdy se bude hrát.

Je to škoda. Původně to mělo být bez lidí. Bylo by to asi jako přípravný zápas, kam chodí taky málo diváků. Takhle se nebude hrát vůbec.

Jaká je příprava?

Zatím jsme normálně trénovali jako vždy, ale to tom posledním čtvrtečním nařízení nevím, jak to všechno bude. Je to hodně čerstvé. Situace se každou chvíli mění. Příjemné to určitě pro nikoho není. Vedení kluby o tom jednalo včera.

Vedete pořadí střelců extraligy, dal jste 135 branek, v posledních pěti zápasech v průměru 8,5 gólu na zápas. Nedávno proti Veselí jste se trefil 15 krát. Skvělá čísla!

Pozici nejlepšího střelce bych vyměnil za účast v play off. Takhle z toho opravdu žádnou radost nemám.

Jak si skvělou reprezentační formu už roky udržujete?

Nejsem překvapený. Já vím, co do toho dávám, jak trénuji. Ale jak říkám, byl bych radši, kdyby se prosazovali i další. Škoda, že se zranil Jarda Trkovský, ten byl v útočné fázi také nebezpečný. Kdyby se přidali další, budeme pro soupeře méně čitelní.

Už víte, jestli budete pokračovat v kariéře a Lovců i příští rok?

Já to většinou řeším až v průběhu jara. Smlouvu nemám, ale teď by to měla být formalita. Končit nechci. Nyní je ale těžké něco říkat. Nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace. Nejen ve sportu.

Top střelci extraligy:

1. Motl (Lovosice) 135

2. Jurka (Zubří) 124

3. Reichl (Dukla) 114

4. Andalaft (Kopřivnice) 114

5. Krahulec (Jičín) 112

6. Řezníček (Zubří) 108

7. Klíma (Dukla) 108

8. Hanus (Kopřivnice) 105