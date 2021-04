Lovosičtí házenkáři jsou na nejlepší cestě, jak přidat do bohaté klubové kroniky další významný zápis. Jejich medailový sen a touha po úspěchu je žene v extraligovém play-off za dalším úspěchem. Ve čtvrtfinále vyřadili Frýdek-Místek, semifinále rozehráli na palubovce karvinského vítěze základní částí výhrou 30:29. Od finále je dělí dvě vítězství.

„To bylo peklo až do konce,“ vrací se k velkému nedělnímu triumfu Jan Landa, trenér HK FCC Město Lovosice pro klubový web: „Krásný zápas, pravé play-off, ale my už musíme myslet na další.“

Přijde v rychlém sledu, navíc jste cestovali z Karviné a přes půl republiky se vydáte i o víkendu…

Je to pro ně těžké a náročné jít po pár dnech do další bitvy.

Karviná se v 1. kole trápila se Zubřím a roli favorita potvrdila až v rozhodujícím pátém utkání…

My jsme si postup naštěstí vybojovali dřív a měli jsme delší čas na regeneraci. I to mohlo pomoci.

Třeba jste ji opět v neděli nalomili?

S tím nepočítám! Je to kvalitní tým, nezlomí se. Poučí se z chyb a bude v dnešním utkání ještě silnější.

Co tedy očekáváte?

Karviná k nám znovu přijede v plné síle a jakmile bychom se jen trošku uspokojili tím nedělním výsledkem, tak nás soupeř převálcuje. To nesmíme dopustit a na to celou dobu hráče upozorňujeme.

Jak se chystáte?

V pondělí jsme absolvovali regeneraci s nějakým lehčím tréninkem ve formě fotbálku. V úterý byla taktická příprava už s házenkářskými věcmi a ve středu jdeme na to. Všichni hráči si na středu berou dovolenou, i když se hraje až ve 20.15. Všichni musí být odpočatí a budeme se o to vítězství rvát stejně, jako jsme se rvali v Karviné.