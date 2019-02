Roudnice n. L. – České basketbalistky se chystají na podzimní závěr evropské kvalifikace, ve které nepoznaly hořkost porážky, a jen krůček je dělí od postupu na šampionát v příštím roce.

Trenér českých basketbalistek Štefan Svitek. | Foto: ČBF/Václav Mudra

V rámci pětitýdenní přípravy zavítá reprezentace i do netradiční destinace. Seriál testovacích zápasů začnou Češky dnes v Roudnici nad Labem, kde během oslav 70 let od založení místního klubu přivítají Maďarsko (začátek v 18.00).



Pro místní fanoušky jde o velkou událost. Vždyť na roudnické palubovce se střetnou dva účastníci posledního evropského šampionátu a s velkou pravděpodobností také týmy, které si na příštím kontinentálním mistrovství zahrají.



Do severočeského města na Labi se basketbalistky těší. „Věřím, že lidi v Roudnici budou po basketu hladoví a že nás podpoří. Bála jsem se, jestli bude hodně lidí, ale slyšela jsem, že se prodalo hodně lístků, tak se těším na pořádnou kulisu,“ říká Petra Záplatová, která letos zůstala s německým Wasserburgem jen stupínek od titulu.



Souboj s Maďarkami bude pikantní pro trenéra českého týmu Štefana Svitka. Hříčkou osudu je, že slovenský odborník ještě loni vedl dnešní soupeřky. „Bude to výzva pro něho i pro nás. Měl by Maďarky dobře znát a věřím, že nás na ně pořádně připraví. To bude velká výhoda,“ věří Záplatová.



Trenér Svitek za celou přípravu postupně vyzkouší 17 hráček. Chybět nebudou klíčové opory kvalifikace jako například sestry Elhotovy, Tereza Pecková nebo Romana Hejdová. Šanci dá i mladým nadějím, jako je Michaela Gaislerová, která sbírá zkušenosti v zámořské NCAA. Pokud v Roudnici naskočí, bude to její seniorská premiéra. „Je možné, že se vyskočí některá hráčka, která se zatím ani jednoho ze čtyř kvalifikačních zápasů neúčastnila. Teď mají šanci se předvést,“ předesílá kouč.



Ten před dnešním zápasem zvolil speciální trénink individuálních dovedností pod vedením uznávaného amerického trenéra a odborníka D. J. Sackmanna, který pracuje na individuálním rozvoji i s hráči ze slavné NBA.