Mítink Ultra Czech 515 obsahoval desetikilometrový plavecký úsek a 145 kilometrů na kole. Cyklistická etapa pokračovala i druhý den, kdy se jelo 276 kilometrů, poslední den závodu se běželo 84,4 kilometru.

„Jsem rád, že to mám za sebou,“ sdělil své pocity po zápase s úsměvem na rtech. Pak však zvážněl. „Bylo příjemné počasí, takže i plavání bylo fajn, ačkoliv jsem deset kilometrů ještě neplaval. Byl jsem trochu zvědavý, co to s tělem udělá,“ připustil obavy. „Ale když tělu dopřejete dostatek regenerace a správné živiny, zvládne to.“

Cyklistická část se jela na pětikilometrovém okruhu. Zatímco během plavání ho trasér naváděl vodícím lanem, na kole to bylo o něco jednodušší. „Těch koleček bylo fakt hodně, ale mělo to tu výhodu, že už se časem naučíte, kdy přijde která zatáčka,“ popisoval Zmeškal.

Ačkoliv byl závod náročný, paralympijský sportovec si ho užil. Další účast by ale musel zvážit. „Další účast? Asi bych musel najít motivaci, proč do toho znovu jít. Koneckonců občas hledá člověk i během závodu motivaci, proč to vůbec dokončit,“ usmál se.