Sezóna tedy asi nebude hodnocena pozitivně, že? Určitě ne, hodnocení bude negativní. Stalo se toho spoustu, myslím si, že jsme měli skvělý start, pak na začátku jara přišel ovšem herní i výsledkový výpadek. Budeme dělat analýzu, aby se to příští rok neopakovalo. V play-off jsme dostali Duklu, na kterou jsme si věřili. Myslím, že jsme v první třech zápasech byli jasně lepší, ale i tak už jsme prohrávali 1:2 na zápasy. V jednom utkání měli naši brankáři šest zákroků a ve druhém jsme měli 45 procent úspěšnost střelby. To se potom těžko vyhrává.

Navíc když jste pod tlakem a odvracíte vyřazení…

Poslední zápas byl na morál. Bohužel brankář Petržela nám sebral svými výkony sebevědomí, hlavně v koncovce. Musíme se z prohry oklepat a soustředit se na zápas o umístění. Nic jiného než 5. místo nebereme. Nic jiného neexistuje.

Říkal jste, že jste nesplnili ani jeden ze svých cílů. Vnímáte třeba, že by vaše pozice mohla být ohrožená?

Uvidíme. Sezóna ještě nekončí. S vedením budeme vše určitě ještě vyhodnocovat. Samozřejmě vnímám, že jsem mladý trenér a že dělám chyby. To je tím, že ty zkušenosti ještě nemám, ale postupně je sbírám.

V čem byla Dukla lepší?

Jedním slovem efektivita.

Udělal byste něco jinak v celé sezóně?

Musíme si zanalyzovat, proč jsme na jaře neměli ideální formu. Budeme muset udělat nějakou změnu. Jinak mě nic jiného v tuhle chvíli nenapadá.

Bude pro vás těžké namotivovat hráče, když hrajete jen o páté místo?

Samozřejmě to není úplně jednoduchá pozice, ale my máme zodpovědnost vůči naším fanouškům, sponzorům, partnerům. Budeme na hráče apelovat tímhle směrem. Nechceme, aby Lovosice byly v historickým tabulkách horší než páté.

Jak to bude se stavbou kádru pro příští sezónu? Budete zase využívat hráče z vašeho dorostu? Během sezóny se objevili ve vaší sestavě Lukáš Lukáč, Pavel Vojíř a Jaroslav Ouředník…

Do mančaftu sáhneme, tenhle tým je tu hodně dlouho, možná proto se očekávaný výsledek nedostavil. Je potřeba s tím něco dělat. Už máme domluvené nějaké hráče, jména ještě nemohu prozradit. Počítám i s kluky z dorostu, kteří by podle mě měli dostat šanci čuchnout si, pak to bude na nich, jak se s tím poperou. Budu jenom rád, když budu mít k dispozici pětadvacet hráčů. Vytvoříme konkurenční prostředí, tak aby každý hráč hrál pořád naplno. Donutí je to pak hrát úplně na krev, nechci, aby měli naši hráči v týmu teplé místečko.

Máte za sebou první sezonu s Martinem Hribem, jak ji hodnotíte? A vyhovuje vám na pozici sportovního ředitele Jan Landa?

Sezóna s Martinem je dobrá. Rozumíme si, jsme na stejné vlně, i když není tomu vždy, ale to tak musí být. Co se týče Kennyho (Jan Landa), ten k nám do klubu patří, je úplně jedno na jaké je pozici. S oběma spolupráci hodnotím pozitivně, přínosně.

Kdo podle vás vyhraje extraligu?

To se těžko odhaduje. Myslím si, že Zubří má velkou pohodu a je velký adept na titul, ale play-off je hodně náročné a dlouhé.

Po sezóně prý končí Jiří Bouček…

Je to součástí té obměny kádru, ale bude nám chybět.

AUTOR: JAKUB VÍTEK