Kdy jste poprvé zaregistrovali seriál Král Středohoří a kdy jste se premiérově aktivně zúčastnili? Jakým sportům jste se dříve věnovali?

Lenka Nekvasilová: Seriál Král Středohoří jsem poprvé zaregistrovala v roce 2009, kdy jsem se přihlásila na Výběh na Lovoš. Vlastně mě na tento závod přivedl kamarád, biker Olda Hašlar. Byl to můj první závod od studentských let. Při studiích jsem se zúčastnila pár místních přespolních běhů a běhů do kopce. Odmalička jsem běhala s tátou po kopcích v Českém středohoří, jezdila jsem na kole a v zimě jsem ráda jezdila na běžkách.

Jiří Kala: Aktivně jsem se zúčastnil v loňském roce Kocourovského triatlonu, díky kterému jsem objevil KS. Hrával jsem lední hokej, konkrétně 2. ligu v Roudnici nad Labem, za dob našeho kapitána Zuziaka. K tomuto kraji tím pádem mám určitý vztah. Na derby s Litoměřicemi v čele s hrajícím panem Tvrzníkem, na ty se nedá zapomenout (úsměv).

V jakých disciplínách KS si věříte nejvíc, a naopak?

LN: Nejvíc si věřím v běhu do kopce a v silniční cyklistice. MTB mám hodně ráda, ale v technice mám stále co zlepšovat, hlavně ve sjezdech. Říká se, že ve sjezdech se závod nevyhrává, ale já dokážu ve sjezdech prohrát. Kluci z MMB Třebenice a Třebenice BIKE mi dali příležitost ke společným tréninkům a vděčím jim za cenné rady, motivaci a podporu na závodech. Parta ze Vchynic Los Lovoš mi pomohla si kopce ještě víc užít. Mojí nejslabší stránkou je plavání, snažím se zlepšovat, ale plavání je pro mě pořád boj. Při triatlonu jsem vždycky ráda, když ve vodě neschytám moc kopanců a živá se dostanu břeh.

JK: Somatotypicky se cítím jako běžec. Naopak nejhorší je MTB. Techniku mám žalostnou, moc času na biku netrávím.

Kdy jste začali věřit v celkové prvenství?

LK: Po úspěšném dokončení MTB závodu Přestavlcký vlk, který je na mě dost technický a v cíli jsem vždy šťastná, že jsem ve zdraví dojela, nic si nezlomila a modřiny omezila na minimum. Letos jsem si závod navíc i užila díky tréninku s týmovými parťáky z MMB Třebenice. Jejich trpělivost při mém stylu projíždění technických částí, kdy se několikrát musejí vracet a hledat mě po trati, je obdivuhodná.

JK: Byl to napínavý souboj až do konce s mistrem Ptáčkem. Po loňské zkušenosti jsem doufal, že body naženu do konce léta a pak už budu mít klid. Nakonec jsem musel i na poslední Lovoš, jinak bych skončil druhý.

Který konkurent byl nejnebezpečnější?

LK: Největší soupeřkou pro mě byla Petra Hendrychová, která je neskutečně silná v kopcích.

JK: Michal Ptáček. Dával mi pekelně zabrat. Dobrých kluků je tu ale spousta - borce Cmunta nebo Veselého potkávám na závodech často, to jsou velmi kvalitní atleti.

Jaký je nejoblíbenější závod z KS a naopak, který vám nesedí?

LN: Nejoblíbenější je můj domácí závod Kolmo kolem komína. Láká mě na něm krásná, i když náročná trasa kolem Košťálova, pokaždé skvělá organizace a rodinná atmosféra. Letošní ročník byl navíc nezapomenutelný, v bouřce, proudech vody a blátě byli vítězi všichni, kdo dojeli. Hezké jsou ale všechny závody seriálu, líbí se mi i běh na Lovoš a Lovečkovický kros, ale každý závod je něčím výjimečný a krásný už jen tím, že probíhá v Českém středohoří. Mám to tady moc ráda. Díky všem organizátorům, kteří tomu věnují čas, energii a úsilí.

JK: Mám radši kopce než roviny. Jestli mám vybrat jeden, tak Kocourov. Nicméně všechny závody jsou krásné, závodí se na uzavřených tratích s perfektní pořadatelskou službou. To dnes není samozřejmostí. Mám zkušenosti i ze zahraničí, takže mohu porovnávat. Klobouk dolů před všemi pořadateli za jak malé startovné dokáží udělat tak skvělé závody.

Startujete i v jiných závodech či seriálech?

LN: V minulých letech jsem absolvovala zimní závod 4x4 Milešovka a běh na Milešovku z Teplic. Pravidelně se účastním MTB závodu Kolem kolem Líbeznic. Letos jsem si hodně užila závody Run Labe Run a Triatlon Most, oba ve štafetě s kamarádkami z Líbeznic. Děvčatům děkuji za společné cyklovyjížďky a skvělé sportovní zážitky! Bez všech těchto sportovních nadšenců a skvělých parťáků bych to nedokázala a hlavně by to nebyla zábava. A s velkou podporou rodiny, která mi celou dobu fandí a sdílí se mnou sportovní nadšení, jsem si letos seriál mohla opravdu užít.

JK: Chronologicky bych vyzdvihnul běžeckou 24h na Ještědu, Ultra Trail Vipava ve Slovinsku, Oravamana nebo triatlon Kocierz v Polsku.