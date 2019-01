Litoměřice - Produkční agentura ČOK CZ, s.r.o. společně s Litoměřickým Deníkem a Okresním sdružením Českého svazu tělesné výchovy ve spolupráci s Městem Litoměřice připravily jako každoročně populární anketu O nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka.

Vyhlášení ankety O nejúspěšnějšího sportovce Litoměřicka. | Foto: Deník/Karel Pech

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 8. února 2012 v Domě kultury v Litoměřicích. Při něm bude představeno a odměněno deset jednotlivců dospělých (nad 18 let), pět mládežníků (do 18), tři kolektivy dospělých, tři mládeže, jeden handicapovaný a jeden seniorský (veteránský) sportovec (nad 40 let).

V doprovodném programu vystoupí řada známých umělců, ale také několik zajímavých osobností a sportovců z regionu. Návrhy měly v minulých dnech zasílat jednotlivé TJ, SK a další sportovní subjekty na adresu OS ČSTV, Osvobození 17, 412 56, Litoměřice nebo na: ltmcstv@iol.cz. Základní podmínkou bylo (a stále je), aby navrhovaný byl členem sportovního sdružení se sídlem v regionu (Litoměřicko).

Na základě došlých návrhů byl sestaven přehled sportovců a kolektivů. Ten bude prostřednictvím LD ještě několikrát předložen k posouzení široké čtenářské i sportovní veřejnosti. Originální vyplněné kupony (vyjdou ještě v LD) pak zašlete co nejrychleji na adresu Litoměřického Deníku, Mírové náměstí 28, 412 01, Litoměřice.