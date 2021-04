„Nejedeme do Karviné jen se o něco pokusit, my tam jedeme uspět,“ hlásí opora Lovců Jiří Motl před sobotní výpravou na sever Moravy.

Severočeši vědí, že zopakovat týden starou výhru v Karviné bude složité, zároveň ale oplývají sebevědomí. „Oba předchozí zápasy ukázaly, že série je vyrovnaná. Nejsme v roli outsidera. Chceme si vzít zpátky bod, který jsme doma ztratili a být v sérii napřed,“ plánuje Motl.

Vítěz nedělního souboje bude výhru od finále. „Kdo vyhraje, bude v psychické výhodě. Naopak tým, který zápas ztratí, si pak už nemůže dovolit chybovat. Když budeme pokračovat v naší hře, tak si myslím, že máme šanci v Karviné uspět.“

Třetí zápas semifinále bude zlomový i kvůli tomu, že sérii pak přeruší reprezentační přestávka. „Na týden vypadneme ze zápasového rytmu, Je to nepříjemné. Bohužel, taková je letošní sezona. Stává se to docela často a není to první ani poslední pauza. Pak to bude o tom, kdo do toho líp vlítne. Karviná má několik hráčů v reprezentaci, tak snad se to ne nás nepodepíše víc,“ přemítá nejzkušenější hráč Lovců.



Třetí semifinálová bitva o mečbol se odehraje v neděli v 10.15 před televizními kamerami. Po reprezentační přestávce se bude hrát znovu až 5. května v Lovosicích.