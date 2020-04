Neví, kam dřív skočit. Dvojnásobný evropský šampion v závodech tahačů David Vršecký, závodník a hlavně už šéfkonstruktér roudnické stáje Buggyra, se vedle řady projektů věnuje i akademii, připravoval závody na simulátorech a v neposlední řadě se chystá na scénu v seriálu GT. Navíc hodně věcí komplikuje krize spojená s koronavirovou pandemií. Mistrovství Evropy tahačů opustil kvůli zdraví, teď se na okruhy ze závodního „důchodu“ vrací.

Už před časem jste říkal, že jako závodník budete v roli žáka…

Naší jedničkou je Tomáš Enge, zná gétečka velmi dobře, pro mě je to nový svět a jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Věřím, že se spolu budeme velmi rychle posouvat dopředu a budu mít možnost od něj opisovat. Máme top auto a věřím, že i skvělou posádku.

Budete ve 44letech druhým pilotem Buggyra Zero Mileage Racing. Kvůli zdravotním problémům jste pověsil v roce 2018 závodění na hřebík, jak se cítíte nyní?

S touhle nabídkou se v nadsázce má bolavá záda rychle uzdravila. Ale vážně, ta záda opravdu trochu problém jsou. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bych takovou šanci odmítl. Jsem rád, že si i v důchodovém věku můžu sednout za volant takového auta.

Jak se připravujete?

Máme tady posilovací stroj, předělali jsme simulátor. Snažím se na sobě pracovat i doma. Bohužel jsou teď zavřená fitka.

Kdy seriál GT3 začne?

V půlce června v Šanghaji. Už připravujeme kontejner. Snad to dopadne. Situace se mění ze dne na den.

V čem vás současné pandemie vedle zavřeného fit centra omezuje?

Určitě to není nic přínosného, ale z přípravného procesu nám to nejvíce komplikuje testování. Původně jsme byli dohodnutí s vedením mosteckého okruhu, že pokud splníme podmínku v podobě účasti méně, než třiceti lidí, testovat můžeme. Pak ale přišlo nařízení zakazující prakticky veškeré sportovní akce. Jen den před tím. Tak pronajímáme letiště, třeba deset let jezdíme do Panenského Týnce. Testujeme v pracovní skupince. Je toho hodně, když vezmete ještě dakarské věci a na závody evropského šampionátu na okruzích.

Adam Lacko, jednička týmu pro ME, vám uvízl ve Španělsku…

Teď jsem s ním delší dobu v kontaktu nebyl, ale samozřejmě takový pilot při testování chybí. A po návratu bude mít karanténu. Stejně jako chybí Theo Calvet, který je pro změnu ve Francii a do Česka se hned tak nedostane. Potřebují si techniku osahat.

Měnil se kalendář, nebude se začínat ani v Itálii…

Čekal jsem, že se začne kdekoliv jinde, než zrovna v Misanu. Uvidíme, je to všechno nakonec bude. Jak jsem říkal, situace se rychle mění.

V minulých dnech se hodně mluvilo, že jste potkali koronavirus i při slavném Dakaru. Jaký je váš názor?

Nikdo to nemáme potvrzené, jsou to úvahy. Ta skupina lidí, které měla určité příznaky, ale byla obrovská a hodně lidem bylo zle.

Jak jste se cítil vy?

Hned z kraje mi bylo poměrně dost blbě. Začátkem ledna ale nikoho nenapadlo, že to může být koronavirus. Moc se o tom pak nemluvilo. Nevím, na kolik je to fakt reálné.

Virtuální šampionát byl zahájen. Uspěl mistr světa

Třemošná – Oba hlavní úvodní závody vyhrál Isaac Price, mistr světa v iRacing. Jinak řečeno: prvním podnikem v pátek odstartoval na okruhu Blackwood GP virtuální šampionát ve hře Live for Speed, pod hlavičkou Buggyra Racing. V polovině týdne padl světový rekord trati a soupisku začala plnit zvučná jména. Kalendář aktuálně počítá s celkem deseti závody, kdy poslední z nich se pojede začátkem listopadu. „Bude nám to sice termínově kolidovat s ostatními aktivitami, nicméně z pozice promotéra do toho musíme jít naplno,“ říká manažer týmu Jan Kalivoda.