/FOTO+VIDEO/ Jezdci týmu Buggyra Racing Martin Šoltys a Josef Macháček se s nástrahami prvního ročníku Rallye Dakar na území Saúdské Arábie perou statečně. V polovině soutěže se jezdec Tatry Phoenix drží v top ten, pětinásobný vítěz Dakaru postoupil po úvodních problémech do první třicítky.

Martin Šoltys z Buggyry během Dakaru. | Foto: Buggyra

„Pro nás je nejdůležitější to, že máme obě auta stále v závodě. Can-Am je ve vývoji a drží se nás dětské nemoci, což jsme ale předpokládali. Podstatné samozřejmě bude auto dovézt až do cíle. Martin Šoltys se drží v první desítce, což byl na jednu stranu náš cíl, ale ono se to lehce řekne a pak hůř dělá. Ten nejtěžší úkol nás ale teprve čeká, a to druhá polovina tohoto Dakaru,“ hodnotil první týden v Saúdské Arábii z pohledu týmu Buggyra Racing manažer Jan Kalivoda.