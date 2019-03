Lovci prohrávají ve čtvrtfinále 0:2 na zápasy a v sobotu budou doma usilovat o prodloužení série.



„Nechci sérii končit za stavu 0:3. Máme teď pár dnů, abychom se dali do kupy a Plzeň potrápili. Chceme to dotáhnout aspoň ke čtvrtému zápasu,“ burcuje nový kouč Lovců Pavel Farář.



Severočeši si odvezli z Plzně dva hrozivé debakly 24:34 a 22:33. Přitom druhý zápas se vyvíjel pro hosty nadějně. „Ještě v poločase to vypadalo, že je to hratelný zápas. Potom se ale projevila šířka lavičky, kterou má Plzeň silnější, a taky nezkušenost některých našich mladších hráčů, bohužel i těch starších. Ten konec mě hodně mrzí, výsledek mohl být lepší. Doufám, že budeme doma silnější,“ přeje si Farář.



„Jsem rád, že jsme oba domácí zápasy zvládli. Vedeme sice 2:0, ale ten třetí krok bývá nejtěžší. Lovosice budou doma nebezpečnější, bude to znovu boj,“ tuší kouč Talentu Michal Tonar.



Lovosičtí budou doma odvracet konec sezony v sobotu. Pokud se jim to podaří, v pondělí se bude hrát znovu pod Lovošem.