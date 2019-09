„Zápas jsme nezvládli,“ nehledal výmluvy lovosický trenér Pavel Farář po utkání v Lounech, kde byl extraligový zápas součástí oslav šedesáti let od založení klubu.

Severočeši přitom začali dobře a vedli postupně 2:0, 5:3 a 7:5. Pak se ale jejich hra zhroutila a Brno do přestávky otočilo na 13:11. „Řekli jsme si, co bychom chtěli na soupeře hrát, ale to nám fungovalo zhruba do patnácté minuty. Pak se přidaly zbytečné technické chyby, kdy jsme Brno dostali zpátky do hry,“ zlobil se kouč Farář.

Ve druhé půli se domácí dokázali ještě nadechnout a srovnat na 20:20. Hosté pak ale šestigólovou šňůrou odskočili na 26:20 a vedení už si v poklidu pohlídali.

„Plynulost naší hry se znovu vytratila, když jsme se po celý zápas nedokázali dostat do tempa. Nedařilo se nám v obraně ani našim brankářům a za stavu 20:20 nás pohřbilo několik neproměněných vyložených šancí. To vše dohromady nedokáže náš tým zvládnou. I na dvacetšet branek se dá vyhrát, ale nesmíte jich dostat třicet,“ mrzela Faráře druhá porážka v řadě.

Naopak pro Moravany je nečekaný přísun bodů o to příjemnější, že šlo vůbec o první zářez v sezoně. „Po našem příjezdu do Loun jsem dostal otázku, zda jsme připraveni. Odpověděl jsem, že ano a v zápase jsme to také potvrdili. Vyhráli jsme zaslouženě,“ radoval se brněnský trenér Ivo Vávra.

„Utkání jsme zlomili v našem druhém oslabení po sobě ve druhé půli, kdy jsme se dostali do trháku o dvě branky. Hráči dodržovali taktické pokyny a získali jsme výraznější vedení. Lovosice se pak dokázaly dostat zpátky do zápasu a dávaly nám jednoduché góly. Naštěstí jsme se dokázali vzpamatovat a dotáhnout utkání do vítězného konce.“

Lovosice – Brno 25:30 (11:13)

Nejlepší střelci: Motl 8, Trkovský 4/1, Barth 3/1, Malý 3 – Horut 8, Stein 6, Bosák 4, Koubek 4/4. Rozhodčí: Kozler, Vaník. Sedmičky: 2/2 – 4/4. Vyloučení: 3: 6. Diváci: 732.