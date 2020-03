Lovosická hala Chemik je prázdná… Nikde ani noha. Koronovirová epidemie, která trápí celý svět, dolehla i na házenkáře. Extraligoví borci dostali do konce března volno. „A podle všeho ho budou mít i v dubnu, to je pravděpodobné,“ řekl v rozhovoru pro Deník ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba.

Lovosický šéf působí rovněž v exekutivě českého házenkářského svazu, a tak má o aktuálním dění znamenitý přehled.

Jak to bude s házenkářskými soutěžemi?

Nejnovější informace ze svazu mám, že se rozhodne do 15. dubna.Do té doby bude určitě jasno.

A asi se toho moc neodehraje, že?

Osobně si myslím, že se nic hrát nebude, maximálně se s odstupem času uskuteční poslední kolo. Svaz to bude teprve řešit.

Ve většině sportů už jasno mají, soutěže ukončili třeba hokejisté, volejbalisté či basketbalisté…

Ve většině případů stihli odehrát základní část, což u nás házenkářů neplatí. My v Lovosicích máme poslední zápas základní části s Karvinou zatím odložen. Nechceme dělat unáhlené kroky, nemusí se to rozseknout hned teď.

Takže?

Jen se řeší forma, jestli se zachovají výsledky, nebo se soutěž bude anulovat. Pouze se zkoumá nejméně bolestný způsob.

Jaká varianta je lepší pro Lovosice?

Nám je to v podstatě jedno. Máme skončit osmí nebo devátí? Každý to pochopitelně vidí ze své pozice, jak si za daných okolností stojí.

Ano, ale co mistr, sestup, postup?

To je právě to… Asi umíme určit posledního, ale v druhé nejvyšší soutěži chybí dohrát osm kol a to je těžké.

Jak probíhá u lovosických Lovců příprava?

Kluci jsou doma. V podstatě je všechno zakázaný. Asi budou i v dubnu, nehodláme nic pokoušet.

Sportovní prostředí je paralyzováno…

„Sportovní prostředí je nyní paralyzováno. Všichni ale víme, že proti sobě teď máme silnějšího soupeře… Ze všech soutěží zbývá ve hře v nejbližších soutěžích v podstatě jen olympiáda, proto se soustředíme na reprezentanty a profesionály, kteří jsou vesměs sdružení v rezortních centrech – ať už pod ministerstvem vnitra, obrany nebo vysokoškolského sportovního centra. My se ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a vládou pokusíme zajistit přípravu právě olympioniků. Ta je nyní různá. Někteří se připravují, jiní jsou doma. Oslovili jsme hlavního hygienika, ať nám poradí. Velký problém jsou třeba plavci. Opatření vlády respektujeme, jsou prozíravá. Chceme otevřít rezortní centra a případně Nymburk, aby příprava mohla pokračovat,“ řekl vládní zmocněnec pro sport litoměřický rodák Milan Hnilička s tím, že řeší i ekonomické dopady pro kluby.