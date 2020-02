První basketbalová liga mužů dnes vstoupí do nadstavbové části. Litoměřický Slavoj bude hrát skupinu A2, tedy o 7. – 12. místo, v níž bude bojovat o dvě místenky do play-off. Na úvod vyzve v 19 hodin doma celek Vysočiny.

„Je to tým, který se z východní skupiny základní části dostal do A2 na poslední chvíli. Do zápasu tak jdeme jako favorit a tuto pozici chceme v domácím prostředí jednoznačně potvrdit,“ zavele před pátečním duelem trenér Slavoje Jan Šotnar.

Ten má se svým týmem v nadstavbě jasně vytyčený cíl. „Postup do play-off, nic jiného neexistuje!“ K tomu musí skončit Litoměřice na prvním či druhém místě. „Chceme přeskočit i USK, s nimiž máme bohužel horší vzájemné utkání a navíc na ně ztrácíme jednu výhru, abychom šli do play-off z co nejlepší pozice,“ nastínil Šotnar rozšířené plány.

Na to má Slavoj pouhých 6 kol, v nichž se doma-venku utká se třemi celky z východní skupiny, přičemž se jim započítává bodový zisk ze základní části. Ve skupině A2 hrají krom USK, Vysočiny a Litoměřic ještě Sokol Pražský, Opava B a Pardubice.