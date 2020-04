Plavecký klub Litoměřice sdružuje zhruba 260 plavců a 18 trenérů nebo cvičitelů. Jejich možnosti jsou nyní velmi omezené. V současné době je navíc plavecký bazén v souladu s vládními nařízeními uzavřený, takže sportovci musí improvizovat a udržovat se v kondici dostupnými možnostmi. V ohrožení je také letní soustředění v Bedřichově. „Plánovali jsme jej v termínu 15. až 22 srpna. V současné době však nemáme jistotu, jestli ho budeme moci uskutečnit,“ sdělil šéf plaveckého klubu Štěpán Šetek.

Vzhledem k současnému vývoji pandemie jsou všechny letní mistrovské soutěže zrušené. Jedna akce by mohla proběhnout v plánovaném termínu. Finále mistrovství České republiky družstev, kterého se zúčastní litoměřické plavkyně, by mělo proběhnout v termínu od 26. do 27. září. Štěpán Šetek apeluje na členy kluby, aby v rámci možností pokračovali v přípravě. „Prosím všechny plavce, aby se v rámci možností dále udržovali v kondici. Vše, co děláte, se počítá. Je důležité tělo udržet trénováné pro další část kariéry a především zdravé, což v této těžké době platí dvojnásobně, doplnil Šetek.