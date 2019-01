Račice /FOTO/ - Martin Fuksa znovu dokázal, že patří mezi absolutní světovou špičku. Josef Dostál nebyl s bronzem spokojen.

První finálový den světového šampionátu v rychlostní kanoistice přinesl českým barvám tři medaile. Jednu stříbrnou a dvě bronzové. Možná se čekalo, že cinkne i zlato. K tomu měl nejblíž stříbrný kanoista Martin Fuksa na kilometru, kde nestačil jen na Němce Brendela. Druhou příčku ale Fuksa bral.

"Po olympiádě, která mi tolik nevyšla, jsem chtěl dokázat, že do té světové špičky stále patřím. No a to se povedlo. Samozřejmě zlato je zlato, ale mám medaili a jsem za ni hodně rád,“ přiznal po dojezdu. Několik desítek metrů před cílem to přitom vypadalo, že se bouřící tribuny dočkají i zlata. To nakonec urval Němec. „Sebastian brutálně zrychlil. Je velký, má delší ruce, udělá méně záběrů. Já se v uvozovkách víc nadřu. Ale zase nedá pětistovku jako já,“ myslel Fuksa na neděli, kdy ho čeká finále právě na této trati.

Jiní by jásali, on ne. Vyhlásil útok na dvě zlaté, což mu nevyjde. Má zatím „jen“ bronz. Kajakář Josef Dostál skončil třetí na kilometru. „Nechci, aby to znělo neskromně, ale pro mě je každý závod, kdy nejsem první, neúspěchem. Takže ano, jsem mírně zklamaný," přiznal borec, který skončil za Liebscherem (Německo) a Pimentou (Portugalsko). „Soupeři to zvládli výborně takticky, klobouk dolů. V půlce jsem si myslel, že je to můj životní závod. Jenže to skončilo asi 250 metrů před cílem, kdy mě předjeli ti dva. Je to můj nejhorší výsledek v kariéře na vrcholné soutěži.“ Šanci vylepšit si náladu bude mít Dostál už v neděli, kdy ho čeká pětistovka. „V téhle porážce se nechám vykoupat. O to víc mě to nabudí.“

Třetí cenný kov přidal deblkajak Jakub Špicar a Daniel Havel, který skončil za srbskou a slovenskou posádkou. "Pohybovali jsme se celý závod kolem toho třetího místa. Věděl jsem ale, že Slováci budou mít dobrý finiš, tak jsem se trochu obával. Naštěstí pak odpadli Němci, takže už jsem tomu začal věřit. Medaili bereme,“ usmíval se Daniel Havel.

Skvělí čeští fandové by si zasloužili další medaile. Potěší je v neděli Fuksa, Dostál či čtyřkajak?