Přihlášky byly uzavřeny a po Starých Splavech a Prostějovu se pod Ještědem představí čeští tenisoví reprezentanti v Davis Cupu Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek i dvojnásobný vítěz od Máchova jezera i z Hané Jonáš Forejtek . A také odchovanec jabloneckého TSM Jiří Lehečka.

Na svá prvenství ze starosplavské a prostějovské dvouhry bude navazovat Barbora Krejčíková, vítězka grandslamových čtyřher. Papírově mají být jejími největšími soupeřkami bývalá osmifinalistka Wimbledonu Tereza Smitková, Jesika Malečková, halová mistryně republiky Miriam Kolodziejová, kterou stejně jako sestry Plíškovy naučila tenisovým základům litvínovská trenérka Zuzana Rolenčíková. Na kurtech LTK mohou překvapit mladé sestry Linda a Brenda Frühvirtovy, jejich vrstevnice spoluhráčka z týmu žákovských mistryň světa 2019 Nikola Bartůňková, Linka Nosková, finalista ze Starých Splavů nebo překvapivá finalistka z Prostějova Darja Viďmanová.

Mezi muži mohou o postup do semifinále bojovat také zkušený Jan Šátral, semifinalista z libereckého challengeru Svijany Open Václav Šafránek Michael Vrbenský nebo David Poljak, překvapit chtějí junioři Svrčina, Paulson a další. Mezi ženami pak Johana Marková z Roudnice nad Labem, grandslamová vítězka ve čtyřhře a olympijská medailistka Lucie Hradecká a další tenistky. Další zajímavá jména mohou startovat na volné karty. Z úvodní dvoudenní kvalifikace 16 mužů a stejného počtu žen postoupí po dvou nejlepších do hlavní soutěže dvouhry. Ta se odehraje rovněž v počtu 16 mužů a 16 žen nejprve od středy 29. do pátku 31. srpna ve čtyřech skupinách systémem každý z každým. Vítězové a vítězky skupiny postoupí do sobotního semifinále. Nedělní finále obou dvouher bude přenášet TV Nova Sport, celý průběh turnaje bude možné sledovat na streamu Vista Sport.

„Po zrušení tradičního mezinárodního challengeru ATP Svijany Open kvůli koronaviru jsme s radostí přijali nabídku Českého tenisového svazu na uspořádají turnaje série O trofej solidarity a naděje ČTS. Na našich dvorcích uvidíme špičku českého tenisu mužů, grandslamové vítězky Krejčíkovou a Hradeckou a největší české mládežnické naděje," uvedl šéf libereckého klubu Ivan Polívka.

Letošní mezinárodní tenisová sezóna byla zrušena do konce července 2020 a ČTS uspořádal pro domácí hráče vedle zmíněné série tří turnajů také týmové exhibiční soutěž klubů nebo charitativní soutěž týmů žen.

Jaroslav Přibyl