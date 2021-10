Než jste odešel do Bohemky, vypadalo to, že skončíte ve Slavii…

Ano. Přišel za mnou trenér Jareš, jestli nechci hrát za Slavii. Zahrál jsem si jeden přátelák. Hrál jsem s Frantou Veselým. To byla středa a ten mi řekl, že mám přijít v pondělí, ale mezitím mi ve čtvrtek řekli na Bohemce, ať si jdu za ně zahrát. Takže jsem v sobotu nastoupil za klokany, nahrál jsem na dva góly Tondovi Panenkovi a už jsem tam zůstal.

Za Bohemku hráli slavní spoluhráči, mimochodem třeba Bičovský, Panenka či Dobiáš…

Když jsem tu sestavu viděl, tak jsem měl strach, abych se prosadil. Ale nakonec se to povedlo. Bylo to moc fajn období.

Po třinácti zápasech v dresu klokanů jste nastoupil vojnu v Chebu a stalo se, že ten vyhrál v Dolíčku a vy jste vstřelil všechny tři branky hostů?

Tenkrát s Rudou hvězdou Cheb jsme hráli o záchranu a Bohemka tenkrát hrála o titul. Mě se podařilo dát 3 góly. Něco jsem, ale vyslechl z tribun(smích).

Taky jste mohl být autorem nejrychlejšího hattricku, během dvou minut jste vstřelil dvě branky Lokomotivě Košice a o minutu později jste se postavil k exekuci penalty…

Dodnes když si na to vzpomenu, tak mě to štve. Je to škoda. V desáté minutě první dotek s balonem a gól, ve dvanácté druhý gól a ve třinácté penalta. Člověk si potom myslel, že kopne do balonu a ono to tam spadne, ale bohužel nespadlo.

Hodně se mluví o trenéru Tomáši Pospíchalovi, jaký byl?

Jedním slovem to byl raz. Pro něj prioritou byl fotbal, fotbal a zase fotbal.

Bohemka měla silný kádr, který vybojoval titul v roce 1983, že?

Ano. My jsme vybojovali jeden a za dva roky jsme přišli o druhý v posledním kole.

Máte mistrovský titul, skóroval jste za reprezentační tým, zahrál si evropské poháry, je něco, co vám chybí?

Jedna věc ano. Nezahrál jsem si na mistrovství světa.

Dokonce jste trénoval i českou ženskou reprezentaci, co k tomu můžete dodat, je velký rozdíl trénovat ženy?

Ano. Ženy jsou neskuteční dříči, dají do tréninku vždycky minimálně sto procent. To mě na nich bavilo.

Hrával jste i v Blšanech, mrzí vás, jak zde fotbal dopadl?

Samozřejmě mrzí, udělalo se zde hodně práce. Je to malá vesnice, dopadli podobně jako Drnovice. Pokud není víc sponzorů a vede to jen jeden člověk, tak když přijde ten člověk do krize, tak s ním padá celý oddíl.

Jste bývalý hráč Brozan a teď se sem občas vracíte jako trenér soupeře, s jakými pocity?

Vždycky si to tu užívám. Je to pro mě hodně příjemné. Škoda jen, že s nimi skoro vždycky prohrajeme.

Proč tomu tak je?

Je zde těžký terén domácí mužstvo hraje důrazný fotbal. Ti mladí hráči, co hrají ještě dětský fotbal, tak těm to vůbec nevyhovuje. Ale to není jen u Brozan, ale je to i Ústí nad Orlicí a třeba i Zápy.

Vzpomenete si někdy ještě na své působení v Brozanech?

Jasně a vzpomínám hrozně rád. Byl zde takový pražský trojlístek. Já jako Bohemák, Vlasta Calta ze Sparty a Petr Čermák ze Slavie.

Brozany oslavily 100 let…

(skočí do řeči) Tonda Kühn mi volal, jestli nechci přijet. Já jsem bohužel nemohl. Ale do další stovky jim přeju jen to nejlepší.

Vrátíte se ještě na pozici hlavního trenéra? Na lavičku?

Teď si léčím zdravotní problémy v lázních. A až se vrátím, tak budu dělat asistenta trenérovi Bohemians B Daliborovi Slezákovi.

Zkuste si zatipovat, kdo vyhraje Fortuna ligu a proč?

Těžko říct Slavie, Sparta nebo Plzeň.

AUTOR: JAKUB VÍTEK