Extraliga a všechny ostatní soutěže kolektivních sportů jsou buď přerušeny nebo dokonce zrušeny. Myslíte si vy osobně, že se ještě letos házená bude hrát?

Osobně se domnívám a bohužel tomu všeobecně dostupné informace nasvědčují, že už se žádný další zápas neodehraje.

Zatímco třeba basketbalisté již ukončili sezónu prohlášením o konci sezóny, házenkářská federace utkání zatím pouze odložila. Je v tom nějaký rozdíl?

Neznám přesně situaci v basketbalu, ale u nás se nedohrála ani základní část. I když pořadí týmů před závěrečným kolem bylo téměř jasné a v tom posledním nedohraném kole by došlo pouze k minimálním změnám. Finální rozhodnutí je na Soutěžním úseku ČSH. Tato problematika se měla projednávat na schůzce extraligových klubů. Ta měla proběhnout minulý týden, ale s ohledem na nařízení vlády jsme se sejít už nestihli. Nicméně oddálením rozhodnutí resp. neukončením soutěží jsme si ještě nechali vrátka pro více možností.

Pokud by se opravdu již neodehrálo ani jedno kolo, skončil by letošní ročník po 21 zápasech. Tzn. vedle nadstavbové části by chybělo odehrát poslední kolo. Jaké by bylo podle vás nejvhodnější řešení pro nejvyšší soutěž mužů?

Buďme realisté a nepočítejme, že se bude ještě cokoliv hrát. Za mne bych navrhoval ponechat pořadí týmů tak, jak je aktuální tabulka, tj. po dvacátém prvním kole extraligy.

Problematické jsou také evropské poháry, které skončily před branami závěrečných vyřazovacích kol. Pravděpodobně se neodehraje ani Final 4 Ligy mistrů, plánované na konec května. Co české kluby a jejich start v evropských soutěžích v letošním i příštím roce?

Toto má přímou vazbu na rozhodnutí Soutěžního úseku o výsledku letošního ročníku. Nepříjemné a smutné je to, že jsme měli dva čtvrtfinalisty v Challenge cupu, což byl pro Českou házenou určitě úspěch. Mohli jsme se ještě více prezentovat v evropských pohárech a určitě jsme měli možnost dosáhnout na výraznější úspěch.

Jak to vypadá konkrétně v Lovosicích. Trénují hráči aspoň individuálně nebo jaký je plán?

Naši hráči mají do 30. března volno. Uvidíme samozřejmě, jak se situace bude vyvíjet. Dá se předpokládat, že se volno prodlouží klidně na další měsíc.

Jak jsou hráči aktuálně odměňováni a jak to bude v případě přetrvávajícího stavu, který neumožní ani dále trénovat?

O odměňování hráčů budeme ještě jednat, ale už teď mohu říci, že těžko se dá očekávat, že budou v dalších měsících dostávat mzdy v plné výši.

Lovosicím se letošní sezóna vůbec nevydařila. Před posledním kolem zbývala již jen teoretická šance na to, abychom postoupili do play-off, a to ještě s pomocí jiného výsledku. Jak byste už teď zhodnotil odehranou sezónu?

Výsledkově je to pro nás obrovské zklamání. Vstupovali jsme do sezóny s daleko větším elánem a nadějemi než do předcházející sezóny, kdy jsme proklouzli do play-off v posledním kole. Cílem byl rozhodně postup do play-off a boje o lepší příčky. To jsme jednoznačně nesplnili a hlavně jsme zklamali v zápasech s týmy z druhé poloviny tabulky.

Dvě kola před koncem základní části u týmu skončil trenér Pavel Farář a tým měl dočasně vést Jan Landa. Co jste si sliboval od tohoto kroku?

Byla to poslední šance, jak dát týmu nějaký impuls a jak ho nakopnout, abychom se do play-off přeci jen probojovali.

Ale ani Landův příchod na lavičku tým nakonec nezvedl. Odehrál sice solidní první poločas ve Frýdku-Místku, ale v tom druhém propadl. Vy jste na lavičce Honzu doprovázel, co ukázalo tohle utkání?

Bylo to hodně podobné jako v těch zápasech předtím. Nenašla se osobnost, která by týmu dala klid. Osobnost, která by dokázala tým podržet ať už v obraně nebo v útočné fázi. Na hráčích byl vidět evidentně strach, že když se nám pár věcí nepodaří, tak okamžitě padal výkon v dalších fázích zápasu.

Pouhé tři body z venkovní palubovky. Stejný problém jako v loňské sezóně a ani letos tomu nebylo jinak. Je tohle hlavní problém lovosického celku?

Bezpochyby je to obrovský problém. To je to, proč nemáme něco nahraného dopředu a pak jsme ve všech zápasech pod tlakem a vlastně musíme bodovat. Byť musím konstatovat, že kromě utkání v Jičíně, ve kterém jsme totálně propadli, jsme ve většině případů sehráli více než vyrovnaná střetnutí. Bohužel nám vždy chyběl malý krok.

Jak si vysvětlit, že družstvo dokáže bodovat na Dukle, odehrát výborný a vítězný zápas proti Novému Veselí a během pár dní totálně propadnout v domácím utkání s Hranicemi?

Tomu vůbec nerozumím. Částečně to může být podcenění soupeře, ale tomuhle prostě nerozumím. Všichni jsme věděli, o co v zápase s Hranicemi jde, že si v něm můžeme pojistit postup do play-off.

Soupeře jste nepřehrávali ani házenkářským umem, ale bohužel ani třeba lepší fyzickou kondicí. Přitom došlo k navýšení tréninků. Jak je tohle možné?

Tohle je pro mne velké zklamání. Zklamáním je ale to, že jsme nedokázali vyhrávat osobní souboje, hru jeden na jednoho. Ale na druhé straně fyzická připravenost se velmi těžko posuzuje. Třeba v zápase na Dukle jsem neviděl, že by soupeř měl lepší kondici, i když k ní má daleko lepší podmínky než my. Ale zase jsme to neprokázali ani my třeba v porovnání s Hranicemi, kde jsme jednoznačně měli mít navrch.

Extraliga v letošní sezóně již pravděpodobně nebude pokračovat. I bez ohledu na to však předpokládám, že již teď se rodí kádr na novou sezónu. Dočkají se fanoušci nějakých změn?

Určitě ano, a to jak na poli odchodů tak poli příchodů. Budeme je o nich informovat hned, jak se uskuteční.

Jaké bude obsazení trenérského postu na další sezónu?

Také tuto informaci zveřejníme v průběhu následujících týdnů.

AUTOR: LUCIE KANTŮRKOVÁ