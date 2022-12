"Aktivně jsem se zúčastnil v loňském roce Kocourovského triatlonu, díky kterému jsem objevil Krále Středohoří. Hrával jsem lední hokej, konkrétně 2. ligu v Roudnici nad Labem, za dob našeho kapitána Zuziaka. K tomuto kraji tím pádem mám určitý vztah. Na derby s Litoměřicemi v čele s hrajícím panem Tvrzníkem, na ty se nedá zapomenout," řekl vítězný Jiří Kala. "Byl to napínavý souboj až do konce s mistrem Ptáčkem. Po loňské zkušenosti jsem doufal, že body naženu do konce léta a pak už budu mít klid. Nakonec jsem musel i na poslední Lovoš, jinak bych skončil druhý," usmíval se Kala.

Mezi ženami kralovala Lenka Nekvasilová (MMB Třebenice, 99 bodů) následovaná vítězkou z roku 2021 Petrou Hendrychovou (Litoměřice, 84 bodů). Se ziskem 66 bodů si bronzovou příčku vybojovala mladičká Eliška Krobová z BTT Libochovice).

Eva Adamczyková: Vdaná jsem snad jen já. Soupeřky neví, jak mé jméno vyslovovat

"Seriál Král Středohoří jsem poprvé zaregistrovala v roce 2009, kdy jsem se přihlásila na Výběh na Lovoš. Vlastně mě na tento závod přivedl kamarád, biker Olda Hašlar. Byl to můj první závod od studentských let. Při studiích jsem se zúčastnila pár místních přespolních běhů a běhů do kopce. Odmalička jsem běhala s tátou po kopcích v Českém středohoří, jezdila jsem na kole a v zimě jsem ráda jezdila na běžkách," řekla vítězka ženské kategorie Lenka Nekvasilová. "Nejvíc si věřím v běhu do kopce a v silniční cyklistice. MTB mám hodně ráda, ale v technice mám stále co zlepšovat, hlavně ve sjezdech. Říká se, že ve sjezdech se závod nevyhrává, ale já dokážu ve sjezdech prohrát. Kluci z MMB Třebenice a Třebenice BIKE mi dali příležitost ke společným tréninkům a vděčím jim za cenné rady, motivaci a podporu na závodech. Parta ze Vchynic Los Lovoš mi pomohla si kopce ještě víc užít. Mojí nejslabší stránkou je plavání, snažím se zlepšovat, ale plavání je pro mě pořád boj. Při triatlonu jsem vždycky ráda, když ve vodě neschytám moc kopanců a živá se dostanu na břeh," dokreslila Nekvasilová.

Pořadatelé také vyhlásili dalších 9 věkových kategorií (3 ženské a 6 mužských) a vítězky a vítěze jednotlivých disciplín.