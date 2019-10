„Letošní půlkulatiny jsme se snažili pojmout opravdu ve velkém stylu. Na náměstí jsme díky všem partnerům připravili zatím největší zázemí s doprovodným programem v dosavadní historii závodu. Chtěli jsme, aby si akci užili úplně všichni, teda jak závodníci, tak i jejich doprovod. K tomu jsme připravili zcela nové závodní tratě a navíc nám po několika letech, kdy už jsem byl ze situace hodně zoufalý, přálo počasí. Konečně vše vyšlo tak, jak jsme si přáli,“ byl spokojený Lukáš Harvánek, ředitel MTB Tour České středohoří.

Závodníci letos nově bojovali na třech hlavních trasách o délkách 85, 65 a 45 kilometrů. Na trať přitom vyjížděl celý peloton pohromadě. Cyklistický had krásně projel Litoměřicemi, aby následně za Pokraticemi najel do terénu, kde se svedly tvrdé boje o letošní prvenství. „Každý měl navíc možnost se i při samotném závodě rozhodnout, že si zvolenou trasu oficiálně zkrátí. Prodloužit to nešlo, ale pokud někdo cítil, že je trať nad jeho síly, mohl jezdec pokračovat na kratší variantě bez hrozící diskvalifikace. A nakonec toho zhruba desítka jezdců i využila,“ podotkl ředitel Harvánek.

Nejprestižnější distanci dlouhou 85 kilometrů nakonec překvapivě vyhrál Vít Řehák z Mitas Cyklohelios, který trasu zvládl za tři a půl hodiny. „Bylo to těžký, ujel jsem asi už na pátém kilometru. Udělala se menší díra a toho jsem využil - jel jsem dál a nepolevoval. Když jsem měl náskok přes dvě minuty, už jsem si říkal, že pokud nepřijde nějaká velká krize, že bych to mohl udržet,“ shrnul cestu za vítězstvím nejrychlejší jezdec královské trasy Vít Řehák, když si současně chválil letošní trasu. „Trať se mi moc líbila. Byly těžké kopce a minimum asfaltu, prostě tak jak to má být. Nikdy jsem tu nebyl, takže nevím, jak vypadala ta předchozí trať, ale tahle byla opravdu povedená,“ pochvaloval si Řehák, který za sebou nechal loňského vítěze Michala Bubílka. Jezdec týmu Kross Bikeranch Teamu tentokrát zaostal o čtyři minuty. „Já jsem tam zásadně zabloudil, takže realita byla taková, že z nějakého boje o přední příčky byla stíhačka. Na maratonech s tím člověk musí počítat, že se občas něco přehlédne. S tím do to jdeme. Bohužel jsem si Vítka nechal odskočit na nějakých deset patnáct vteřin, které byly pro mě osudné, když jsem pak přejel odbočku,“ byl v cíli trochu zklamaný stříbrný Michal Bubílek, kterému ale radost udělala také letošní trať. „Když porovnám předchozí ročníky a pominu počasí, tak letos byla trať určitě nejtěžší – hodně výjezdů, pár těžkých sjezdů, prostě hodně pěkný,“ usmál se Bubílek.

Nejlepší trojici na nejdelší distanci uzavřel Robert „Džovan“ Novotný. V závodě se ale blýskla devátým časem v absolutním pořadí jediná žena v pelotonu Milena Cesnaková. Ta ještě minulý týden startovala ve Švýcarsku na mistrovství světa, tentokrát „zatopila“ jezdcům na MTB Tour. „Já jsem ani nevěděla, jestli nějaké ženy startují. Když jsou nějací chlapi přede mnou, tak se naopak snažím jet s nimi,“ podotkla s úsměvem zlatá Milena Cesnaková.

Na kratší 65 km dlouhé trase si pro suverénní vítězství přijel Jakub Špaček, který druhému Karlu Jurčovi nadělil deset minut a další dvě třetímu Miloši Králíkovi. Nejlepší žena Vendula Kelbichová přijela v osmnáctém nejlepším čase. Králem na pětačtyřicítce byl Pavel Linet. Jezdec týmu Areál Klíny a někdejší cyklokrosový reprezentant si prvenství také vychutnal. Cílem přijel po dvou hodinách se čtyřminutovým odstupem na druhého Milana Milereta a dalších pět minut najel na třetího Jana Maříka. „Čekal jsem, že trať bude trochu lehčí, ale jinak byla krásná. Jezdím sem každý rok a vždycky se těším, protože se mi tu strašně líbí. Je tu parádní zázemí, všechno skvěle připravené a na startu i v cíli vládne krásná atmosféra. Je málo závodů takhle pěkně připravených,“ pochválil organizátory vítězný Pavel Linet.

Nejlepší žena Andrea Maťhová přijela pět minut před druhou Monikou Čapkovou. „Mám ráda kopcovitý terén a tenhle byl fakt super. Trať byla vážně povedená. Udělala jsem si dostatečný náskok hned na začátku a pak už jsem si trasu užívala,“ byla spokojená Andrea Maťhová.

V součtu letos na jednotlivé trasy vyjelo přes čtyři sta účastníků. Připraven pro ně mimo tří hlavních závodních tras byl ještě osmikilometrový závod pro rodiny s dětmi nebo i nesoutěžní osmadvacetikilometrový výjezd se symbolickým uzavíráním Labské stezky. Celou akci přitom odstartoval čtvrthodinový dětský handbike race na Mírovém náměstí, který divákům bral dech a výkony hendikepovaných dětí donutily leckoho se zastydět nad vlastní leností. Přítomní se museli poklonit výkonu Bohumila Bretschneidera, Lukáše Kulhánka, Alex Borské, Aničky Hrdinové nebo Moniky Sojkové. Ceny se nakonec rozdávaly ve více než dvou desítkách kategorií.

Součástí byl také pestrý doprovodný program na Mírovém náměstí, o který se postaral především Autosalon Horejsek se svými soutěžemi a testovacími jízdami. Celým dnem provázel nejúspěšnější paralympionik, cyklista a neskutečný sympaťák Jirka Ježek. „Jen těžko se popisuje ta radost, jakou po letošním ročníku mám. Závodníci nám chválí trasu, ohlasy jsou víc než pozitivní, k tomu se povedlo počasí, lidé se bavili, všichni naši partneři byli vynikající a dali do toho kus sebe a pomohli vytvořit fantastickou atmosféru. Za to jim patří velký dík a už teď se těším na další ročník,“ uzavřel 5. kapitolu MTB Tour Lukáš Harvánek.

Zatím vedoucí muž celého seriálu Filip Augusta z MMB Třebenice dojel na 19. místě s časem 4:42:38.6.

AUTOR: PATRIK PÁTEK

VÝSLEDKY TOP 10, KRÁLOVSKÁ TRASA:

1. VÍT ŘEHÁK (MITAS CYKLOHELIOS) 03:34:09.2

2 MICHAL BUBÍLEK (KROSS BIKERANCH TEAM) 03:38:28.4

3 ROBERT NOVOTNÝ (VITALO FUTURE CYCLING) 03:45:02.5

4 PAVEL SEDLÁČEK (ROHOZEC AMULET TEAM) 04:04:10.4

5 JOSEF NESTLER (KL SPORT MOST) 04:04:17.3

6 ALEŠ NOVÁK (CZECH TALLBOY) 04:08:58.2

7 PETR ČUCHAL (MMB TŘEBENICE) 04:12:24.1

8 RADEK SAKAŘ (PRAHA) 04:12:36.6 38:27.4

9 MILENA CESNAKOVÁ (MALOJA - ROCKY MOUNTAIN TEAM) 04:14:30.6 40:21.4

10 JAN KALAŠ (BIKEPART.CZ) 04:15:51.8