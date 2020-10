"Zápas jsme sami sobě ztratili. Jen v první půli jsme měli dvanáct ztrát míče a k tomu spousta neproměněných i vyložených šancí," litoval po utkání trenér Lovců Roman Jelínek. "Soupeři získali brankový náskok, který jsme už pak jen doháněli. Zlepšenou hrou se nám ve druhé půli podařilo eliminovat technické chyby, ale nadále jsme se trápili v koncovce a to rozhodlo."

Lovci, jak se týmu ze severu Čech přezdívá, tak zažily opačné pocity oproti šťastné koncovce nedávného utkání s Plzní, kterou v hale Chemik vítěznou střelou v poslední vteřině po třech letech porazili.

Ani Daniel Čurda, trenér HC Dukla Praha, nebyl podle oficiálního klubového webu s výkonem týmu zcela spokojen. "Pro nás to byl podobný zápas jako v Jičíně. Dvě třetiny zápasu jsme byli lepším týmem, ale domácí, tak jak to u nich bývá, nesložili ve své hale zbraně a odehráli utkání až do konce. Rozdíl mezi první a druhou půlí z naší strany byl v tom, že jsme přestali tlačit v útoku a chyběla nám agresivita v obraně. Rány pak chodily ze sedmi metrů. Nakonec se nám podařilo sehrát akci sedm na šest hráčů. Pro nás je každý bod důležitý. Máme velmi mladý tým a jen takový zápasy nás můžou posunout dále. Nesmím zapomenout na skvělého Tomáše v brance," vysekl Čurda na závěr poděkování Petržalovi.

Další zápas v rychlém sledu by po návratu z karantény měli lovosičtí Lovci, pokud to pandemická situace dovolí, sehrát v sobotu v domácí hale proti Frýdku-Místku.