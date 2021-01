Na úvodních jedenácti kilometrech se Rallye Dakar určitě nevyhrává. Navíc se dá vždy více ztratit než získat. Kvarteto jezdců roudnického týmu Buggara Racing však vybojovalo v prologu výhodné startovní pozice pro plnohodnotnou nedělní etapu, kterou startuje slavná soutěž naplno.

Jezdci Buggyry před startem Dakaru. | Foto: Buggyra

Do kategorie T3.1 nasadil tým Buggyra Zero Mileage Racing dva speciály Can-Am DV21, přičemž Tomáš Enge oslavil premiérový start šestým místem. „Moc pěkný, i smykem jsme se svezli. Bylo to bez problémů, takže vše zatím podle plánu,“ pochvaloval si v cíli při své premiéře bývalý pilot formule 1. Jeho týmový kolega Josef Macháček se zdržel v provozu, ale i tak z toho byl výsledek na hranici první desítky. „Nepředpokládal jsem, že bychom na tak krátké zkoušce mohli někoho dojet, ale stalo se tak asi v polovině. Museli jsme troubit, předjíždět, a tak jsme jistě něco ztratili, ale nevím kolik to mohlo být,“ řekl v cíli jedenáctý veterán.