Zvládli zahajovací zápas na zimním stadionu, překonali karanténu a po ní po třech letech porazili Plzeň. V neděli se v Karviné utkají o první místo tabulky. „Jestli se mě ptáte, jak se mi na ni kouká, tak hezky,“ říká s úsměvem bývalý lovosický hráč, trenér a nyní ředitel Vojtěch Srba (na snímku), ale zároveň jedním dechem dodává: „Určitě bych z našeho postavení teď nedělal vědu a už vůbec nemluvil o ambicích, natož třeba o honbě za titulem. To by pro nás byl první zádrhel.“

Lovci, jak se týmu z haly Chemik přezdívá, jsou při chuti. „Výhry nad Plzní si ceníme strašně, po tom všem a průběhu zápasu ještě víc,“ přiznal Srba a vrátil se k víkendovému vítězství 33:32: „Plzeň patří k našim méně oblíbeným soupeřům, nemáme s ní dobrou bilanci dlouhodobě a i teď jsme 52 minut dotahovali náskok soupeře. Po té dvoutýdenní pauze jsme měli ze zápasu obavy, navíc kvalita Plzně je jednoznačná. Určitě bude opět patřit k největším kandidátům v boji o titul.“

Šlágr 4. kola nabídl infarktovou koncovku. Plzeň udělala za stavu 32:32 technickou chybu a v již avizované pasivitě vteřinu před koncem Kupa vstřelil vítězný gól domácích.

„V tom závěru je to hodně o štěstí. Plzeň vedla o branku, šla do útoku, tady je to o štěstí dvojnásobném. Oni ztratili, my jsme se štěstím v poslední vteřině zakončili. Klíčový byl podle mě výkon Honzy Hrdličky, který nás podržel výbornými zákroky a v podstatě nás držel ve hře. Řekl bych, že jsme ve druhé půli měli o trochu lepšího brankáře než soupeř.“

Roman Jelínek, trenér HK FCC Město Lovosice, mluvil o štěstí, vnitřní síle mužstva. Hráči na palubovce i fanoušci na zaplněné tribuně si užívali velké euforie. „Jsme rádi a věříme, že nás dobrý výsledek povzbudí do nadcházejícího náročného období. Čekají nás dvě dohrávky, prakticky celý říjen budeme hrát v rytmu sobota – středa – sobota. Výhra by nás mohla nakopnout. Na druhou stranu důvod k oslavám není žádný, nějaké hlubší hodnocení není na místě a není pro něj ani prostor.“

Srba ambice rozjeté party nechce odhadovat. „Přehnaně koukat na tabulku a mluvit o tom, že budeme hrát o titul, to je blbost. To je první krok k tomu, aby se nám to tady zadrhlo. Teď už se naše pozornost ubírá k dalšímu utkání. V sobotu jedeme do Karviné, v neděli odehrajeme zápas. V šesti dnech nás čekají tři zápasy.“

Obavy, že se v náročném programu projeví herní výpadek a tréninková pauza zaviněná covidem, ten v lovosickém táboře nemají. „Obavy jsem měl před zápasem s Plzním. Teď už máme zase další týden,“ uvedl.

Věří, že hráči mají dobře natrénováno. „A že náročné období zvládnou. Jsem rád, že se nám podařila udržet kostra týmu, formu si jasně drží Jirka Motl a snad se nám povedlo i doplnění kádru, v kterém vidím nějakou perspektivu. Teď jde o to, aby hráči byli zdraví a a aby se k nám občas přiklonilo štěstíčko. Je jasné že korona sezonu ovlivní, ale snad se nám podaří dohrát. Teď se ale soustředíme jen na Karvinou, která dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu u nás. Pojedeme zabojovat,“ slíbil odhodlaný Srba.