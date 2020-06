Generální manažer klubu Tomáš Hrubý před nedávnem v rozhovoru pro Deník uvedl, že klub se chystá k mládeži angažovat dalšího člověka na plný úvazek. I to mělo pomoci udržet stěžejní opory ročníku 2005 a vybojovat pro Ústí nad Labem juniorskou extraligu. "Bohužel ti čtyři hráči nám odešli, dva zvolili akademii v Nymburce, dva v Plzni. Nabídli jsme jim nejlepší podmínky, co šly, ale tyto kluby už hrají juniorskou extraligu a to pro ně bylo příliš silné lákadlo," zalitoval Hrubý.

"Přesto chceme mít u mládeže dva stálé zaměstnance. V posledních letech nám mládež stagnuje. Spolu s Martinem Pecinou, jenž je šéftrenérem mládeže, tak bude druhým trenérem na plný úvazek i Alexandr Novák. Máme tu teď dva lidi, což je skvělé, a já věřím, že pomohou naší mládeži růst."

VYUŽÍT POTENCIÁL

Alexandr Novák si vyzkoušel basketbal v Chomutově, zahrál si ale i v ústecké Slunetě, v jejímž dresu okusil také nejvyšší soutěž. Nejdelší část kariéry, osm let, ale strávil v Litoměřicích, s nimiž bojoval na špici I. ligy. Během této sezóny se však z rodinných důvodů vrátil do Ústí nad Labem, vypomáhal alespoň Slunetě USK. V tomto klubu působil i jako kouč, mezi jeho největší trenérské úspěchy ale patří stříbro z Národního finále U14 v loňském roce, kde působil ve dvojici s Adamem Žampachem.

I proto mu vedení klubu věří. "Myslím, že Sašu zde všichni velice dobře známe, celou trenérskou kariéru má před sebou a o jeho kvalitách nepochybujeme," dodal Hrubý.

"Vždycky jsem snil o tom, že zůstanu u basketbalu, takže z toho mám obrovskou radost," vyjádřil své pocity Novák. Ten pracuje ve školství, do trenérského řemesla se naplno pustí během prázdnin. "Chtěl bych to tu nakopnout, myslím, že produkty naší mládeže zatím nejsou takové, jaké by mohly být. V Ústí je obrovský potenciál, ale zatím zůstal nevyužitý," doplnil.

A jak to bude s jeho hráčskou kariérou ve 2. lize? "Ještě bych se rád hýbal, dokud mi nohy slouží," pousmál se. "Záleží ale, jak to bude vycházet co se termínové listiny týče. Vzhledem k tomu, že budu ale působit v jednom klubu, tak to snad občas půjde skloubit," uzavřel.