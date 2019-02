Basketbal evropské úrovně si mohli o víkendu užít fanoušci v Litoměřicích. Domácí žákyně se v měřítku s dalšími celky z kontinentu rozhodně neztratily.

Hned na úvod zdolaly svěřenkyně trenérky Matuškové lotyšskou Juglu 62:56, následně smetly Liepaju 71:28. Jeden z nejlepších zápasů se odehrál v sobotu v poledne, duel s Košicemi muselo rozhodnout až prodloužení, v němž slavil slovenský celek. „Bohužel nám chyběly dvě hráčky základní rotace, díky čemuž byl náš kádr o trošku užší, což se v závěru projevilo. Věřím, že pokud by obě hráčky mohly nastoupit, zvítězili bychom,“ hodnotil předseda oddílu David Matuška.

Toho ale jinak turnaj potěšil. „Porážka s Košicemi nás stála umístění na stupních vítězů v rámci tohoto turnaje, před posledním turnajem v Estonsku jsme ale udělali důležitý krok k postupu do superfinále,“ pochvaloval si. Tam projde osm nejlepších týmů ze základní části. „Organizačně to bylo velice náročné, je to pro nás ale obrovská zkušenost,“ dodal.

Alespoň jednou se mohlo radovat i ženské áčko, které zdolalo v rámci 2. ligy 54:49 DBK Plzeň. Ve druhém zápase, díky Eurolize v azylu v Roudnici, ale padlo 47:71 se Strakonicemi.

Euroliga U14, zápasy Litoměřic na domácím turnaji:

Litoměřice – Jugla 62:56, Liepaja – Litoměřice 28:71, Litoměřice – Košice 46:50pp, Star – Litoměřice 28:57, Bagira – Litoměřice 54:35.

Průběžné pořadí:

1. Prinemanie 10/0, 2. Ridzene 9/1, 3. Bagira 9/1, 4. Pomerania 8/2, 5. Audentes 7/3, 6. Litoměřice 7/3, 7. Honka 7/3, 8. West Coast 6/4, 9. Košice 5/5, 10. Jugla 4/6…