Jasný cíl před play off zněl: Jdeme za medailovým snem! Lovosičtí házenkáři čtvrtfinálové síto prošli, zničili vzdorující Frýdek-Místek 3:1 na zápasy a vidina touhy je žene dál! Kdo se jim postaví do cesty dál, to se rozhodne ve středu. Karviná nepotvrzuje roli favorita a vítěze základní části, se Zubřím je série 2:2. Kdo v ní uspěje, bude dalším soupeřem Lovců ze severu Čech.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Byla to krásná série, nádherné zápasy a hrálo se velice fér, byť to tak na hřišti nevypadalo. Jednalo se o férové play off. Takto by mělo vypadat. Ohromně si stylu Frýdku vážím a děkuji,“ řekl po překročení 1. kola play off Jan Landa, trenér HK FCC Město Lovosice.