/FOTO, VIDEO/ Slavný závod Rally Dakar má za sebou první polovinu. Pořadatelé tentokrát v Saúdské Arábii připravili extrémní tratě, které prověřily i celý roudnický tým Buggyra. Šéf stáje Martin Koloc mohl při hodnocení vyzdvihnout skvělé výsledky, ale připomněl také technické trable, které takovou soutěž vždycky doprovázejí.

„Jsme v první půlce Dakaru a myslím, že se učíme rychle. Máme za sebou šest etap s novým autem v kategorii Ultimate. Tým den po dni funguje líp a Aliyyah jede fantasticky. Je vidět, že ji každý kilometr posouvá dopředu. U Tater bychom si samozřejmě přáli, aby to bylo lepší, ale to už k Dakaru patří,“ prohlásil boss Buggyry.

Aliyyah Koloc zazářila před dnem volna ve dvoudenní šesté etapě, kde bojovala s nejlepšími piloty světa. Jezdci sekce Tatra Buggyra ZM Racing si v téže dvojetapě Chrono48 prošli očistcem. Daniel Stiblík v její polovině zamířil do bivaku. Pascal de Baar a Jaroslav Valtr po boji s technikou vyjeli z dun a jsou v Ríjádu, kde se připravují na druhou polovinu soutěže.

„To, co Aliyyah ukázala v etapě Chrono48, to je prostě neuvěřitelné,“ připomněl Martin Koloc. „Byla na 17. místě v konkurenci, kde je 32 plně profesionálních továrních pilotů a dalších skoro třicet dalších profesionálních pilotů. Každý z nich má za sebou spoustu Dakarů a jsou to velká jména. A Aliyyah je s nimi schopná jet vyrovnaně, což považuju za něco mimořádného.“

Martin Koloc však ví, že první start s novým vozem znamená hlavně učení. Nevýhodou je také motor vozu RedLined Revo T1+, kterému jako jedinému z elity chybí turbodmychadlo.

„Neočekávám úplně stejnou konkurenceschopnost v druhé půlce, kde se pojede víc na pistách. Na nich nám chybí rychlost, protože jsme v konkurenci prvních dvaceti aut jediné neturbo. Máme atmosférický motor a chybí nám maximálka. V pistách kde je trať trošku zabořená, se místo na 170 km/h dostaneme na 157 km/h. Vidíme, že Toyota a všichni jsou na limitu a jsou o 13 až 14 km/h rychlejší. Ale to je úplně jedno, protože Aliyyah je tady od toho, aby se učila. A co předvádí, to je ten první krůček v její kariéře,“ uvedl první muž Buggyry.

Připomněl i heroický fyzický výkon, který mladá pilotka předvedla. „Během Chrono48 měla za dva dny skoro 5000 řazení. A každé řazení je ekvivalent činky o váze 35 kg. Přišlo mi, že Aliyyah na tom byla fyzicky možná líp než hvězdy, s nimiž se potkala v bivaku. Oni nejsou zvyklí na takhle dlouhé etapy. V poledne mají hotovo, pak mají čas na rehabilitaci. Nejezdí často nocí a nesedí v autě celý den.“

Jako otec si těsně před startem soutěže prožil své, protože 19letá závodnice krátce před začátkem Dakaru prodělala hned dva chirurgické zákroky. „Deset dní před Dakarem měla dvě operace nohy. Měli jsme starost, jestli to vůbec stihneme doléčit. Měla rozřezanou nohu a infekci s otravou krve, ale zvládli jsme to. Je to tvrdá holka,“ dodal s tím, že se Aliyyah Koloc přirozeně staví do role lídra týmu Buggyra ZM Racing.

Trucková sekce Tatra Buggyra ZM Racing bude i přes utrpěné šrámy pokračovat v boji s těžkou soutěží. „Tatra Buggyra EVO3 je nové auto,“ připomněl Martin Koloc. „Jeli jsme na Dakar testovat a potvrdilo se, že máme problém s chlazením v měkkém písku. Navíc měl Pascal de Baar další souběžné problémy, což jej vyřadilo kompletně z té dlouhé etapy.“

„Jarda Valtr jel ověřeným autem tak, aby se dostal někam vysoko v konečném hodnocení. To víceméně skončilo, protože pojede také vzadu. Dan Stiblík a jeho posádka se jeli na Dakar učit, abychom je výhledově dokázali připravit jako efektivní rychlou asistenci,“ dodal šéf Buggyry.

„V druhé polovině Rally Dakar budeme dál testovat EVO3. Jarda Valtr bude nablízku a bude zkoušet zajet nějaké etapové umístění. Teď se rozhodujeme, jestli budeme na starších vozech testovat komponenty, které jsme chtěli začít zkoušet až po Dakaru v Abu Dhabi. Samozřejmě EVO3 bude zítra ráno na startu připravené v plné své rychlosti. Pojede zezadu a v prachu. Budeme bojovat a sbírat data, proto abychom Dakar, který se nám nepovedl, zužitkovali, jak nejlíp to půjde. A to jak z hlediska dlouhodobého vývoje techniky, tak i celého týmu,“ odhalil Martin Koloc strategii kamionů Buggyry pro druhou polovinu soutěže.