Lovosice – Na Národním poháru mládeže se lovosičtí karatisté neztratili. Přestože neměli možnost bojovat na domácí půdě (v hale Chemik byly dva metry vody), dokázali svěřenci trenérů Rajcherta a Zemana získat řadu medailí a bodovaných umístění.

MEDAILISTA. Petr Marschall (uprostřed) získal dvě medaile, tu cennější v disciplíně kumite. | Foto: Josef Rajchert

Nejvýše se dostal junior Petr Marschall, který vybojoval v disciplíně kata třetí místo a v kumite do 68 kg nenašel přemožitele, takže si odvezl dokonce zlato.

S dalšími medailemi ze soutěže národního formátu se mohla chlubit Kateřina Procházková (bronz v kumite starších žákyň nad 50 kg) a Miloš Holub v dorostu do 63 kg. Slibná jsou i čtvrtá místa mladšího žactva Michala Vlčka (kata) a Laury M. Husákové (kata).



„Bramborovou" má i Ondřej Hrdlička, který prohrál v repasáži o třetí místo (st. žáci do 52 kg). Na soutěži také bodovali pátými místy Ondřej Starý v kategorii kata starších žáků a Kateřina Šoralová v mladších žákyních.



„Národní pohár byl pro mnohé naše závodníky tvrdším oříškem než na jaký jsou zvyklí. Větší konkurence kvalitních závodníků jim ale jistě dala další zkušenosti pro příští soutěže," poznamenal trenér Josef Rajchert.