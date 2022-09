Špotáková: Jsem vděčná, že jsem mohla prožít tak úspěšné roky. Chci to vracet

Olympijská finalistka v běhu na 1500 metrů nastoupila do závodu v Ústí nad Labem, aby si prodloužila sezonu. „Myslím, že na první půlmaraton, to bylo dobré. Líbilo se mi, že mi nedošly síly. Poslední čtyři kilometry jsem sice zpomalila, ale to bylo dáno protivětrem,” hodnotila Mäki.

Dcera finského otce a české matky chtěla atakovat čas okolo 1:15:00, což se jí bez problému povedlo. „Hlavně jsem běžela z tréninku na patnáctistovku a navíc většinu trati sama, takže tam vidím prostor pro zlepšení,” pokračovala.

„Jediný problém nastal na občerstvovačce, protože jsem zapomněla, že jsme se s Filipem (přítel Sasínek) domluvili i na pátém kilometru,” smála se. „Takže jsem se nenapila, ale bylo to v pohodě, protože další občerstvovačky už proběhly bez problémů.”

Mäki tak zakončila sezonu v dobré náladě. „Hlavní je, že mě to bavilo,” dodala.