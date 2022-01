Každý kámen neuhlídáš

Josef Macháček i přes dva defekty dorazil do cíle jako dvanáctý nejrychlejší v dobré náladě. „Mám rozbité zrcátko, myslel jsem si, že je to kámen, ale když se tak dívám na tvar díry, mohla to být i kulka. Říkali jsme si s Pavlem, jestli po nás nejde konkurence. Asi to začneme zjišťovat…“

Macháček je na dostřel desítce, Casale dojel na pět válců bez turba

Jízdu před prvním defektem označil za krásnou. „Bohužel, píchlé kolo mi ubralo na elánu, za dalších zhruba padesát kilometrů jsme dělali druhou gumu. Jednalo se tak trochu, o mojí, chybu, v takové rychlosti se ale opravdu nedá pohlídat každý kámen. Zbytek etapy jsme jeli s vědomím, že nemáme rezervu a musíme dojet,“ zhodnotil dakarský veterán průběh etapy, ve které se na stupně vítězů poprvé probojovala zástupkyně něžnější části lidstva, druhá Španělka Cristina Gutierrez Herrero.

Takový je Dakar

Bohužel do šesté etapy nevyrazila posádka Ignacia Casaleho. „Po včerejším dojezdu byl čas na detailní prohlídku. Mechanici přišli s tím, že v důsledku požárů d;ošlo k rozsáhlému poškození klíčových komponentů, včetně převodovky. To, že Ignacio dokončil etapu, považujeme za malý zázrak,“ konstatoval majitel týmu Martin Koloc. „Budeme mít dva dny na to, postavit prakticky nové auto, se kterým pojedeme druhou polovinu Dakaru. Cílem bude rychlost a dílčí etapové umístění, vedle toho pojedeme zátěžový testovací program komponentů pro Rally Dakar 2023.“

I v tomto případě ovšem podle týmového bosse platí, že každý problém v sobě nese příležitost. „Mechanici předvedli výkon z kategorie světových a ukázali, že nemají problém s tím odvádět špičkové výkony v časovém stressu. Kromě toho kluci nebyli doma tři měsíce, přípravě na Dakar obětovali úplně všechno, jsem proto přesvědčený o tom, že jsme nic nezanedbali. Všem členům týmu ještě jednou děkuji a jsem na ně pyšný.“

Jak dále Martin Koloc dodal, bude nezbytné dopravit z Dubaje díly považované do té doby za nezbytné. "Jedná se o železné komponenty na šasi a podvozku. Potřebujeme udělat zásadní přestavbu. Auto s díly vyrazilo, dnes a zítra se nikdo nezastaví. Ale takový je Dakar.“

Výsledkový servis 6. etapy

T3 – Lehké prototypy: 1. Seth Quintero (USA/OT 3) 3:27:23, 2. Cristina Gutierrez Herrero (Španělsko/OT3), 3. Lopez Contardo (Chile/Can-Am) + 13:25…12. Josef Macháček (Česko/Buggyra Can – Am) + 29:38

T5 - Kamióny: 1. Andrey Karginov (Rusko/Kamaz) 3:16:16, 2. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) + 0.09, 3. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) + 0:45

Průběžné pořadí po 6. etapě

T3 – Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo (Chile/Cam) 24:19:17, 2. Sebastien Eriksson (Švédsko/Can – Am) + 23:09, 3. Cristine Gutierrez Herrero (Španělsko/OT3) + 2:20:16…10. Josef Macháček (Česko/Can – Am) +5:34:14

T5 - Kamióny: 1. Dmitry Sotnikov (Rusko/Kamaz) 22:25:45, 2. Eduard Nikolajev (Rusko/Kamaz) + 10:29, 3. Anton Šibalov (Rusko/Kamaz) + 38:17…36 Ignacio Casale (Chile/Tatra) +73:40:00.