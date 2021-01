To byl ze strany závodníků roudnické Buggyry parádní úvod. Josef Macháček si vedl skvěle, když ve své kategorie Lightweight Prototypes obsadil druhou pozici. Premiérový start v kategorii kamionů proměnil Ignacio Casale v šestý nejrychlejší čas. V top ten byl také Michal Šoltys.

Tomáš Enge, jediný český závodník Formule 1, se vypořádal s těžkostmi a i on v závodě pokračuje.

MACHÁČEK: HODNĚ KAMENÍ A PRACH

Po dvousetkilometrovém přejezdu čekal na jezdce konečně ostrý start a 277 měřených kilometrů. Josef Macháček projel úsek plný kamenů bez větších problémů a ve své kategorii obsadil druhé místo! „Ráno jsme měli trochu naspěch, protože ještě na přejezdu jsme museli řešit problém s manžetou. Pak přišly trable s tankováním, a tak jsme odstartovali do speciálky o něco později, nicméně na výsledný čas to nemělo vliv. Jelo se hodně v kamení a v prachu. Jsem ale rád, že jsem se dostal mezi rychlé jezdce a zítra se nám pojede dobře. Výsledky nestíhám sledovat, ale stojíme si dobře,“ uvedl v tiskové zprávě Buggyry zkušený Macháček, jenž je v celkovém pořadí lehkých vozů průběžně desátý.

Zcela opačný den prožil Tomáš Enge, který se potýkal s technickými problémy a ztratil více než pět hodin.

„Tak konečně jsem si to vychutnal. Stalo se to, před čím mě všichni varovali. Dakar je prostě dlouhý a nevyzpytatelný. Ještě nevíme, kde je přesně problém, ale auto jelo od začátku jen na zadní pohon a zřejmě kvůli tomu se přehřívaly zadní poloosy, praskla jedna pak i druhá. Třicet kilometrů před cílem jsme museli udělat provizorní opravu, která nám zajistila to, že jsme tady, a i když s velkou ztrátou, tak pokračujeme dál a o to větší zábava to bude,“ řekl v bivaku Tomáš Enge.

Povedenou etapu za sebou mají také jezdci týmu Tatra Buggyra Racing. Trojnásobný vítěz Dakaru mezi čtyřkolkami Ignacio Casale šokoval šestým místem, když prodal zkušenosti.

CASALE: UŽ SE TĚŠÍM NA DUNY

„Nedokázal jsem si představit, že bychom v tak silné konkurenci mohli nakouknout do první desítky a dnes je z toho šesté místo. Z počátku jsme netlačili na pilu a šetřili pneumatiky, což se ukázalo jako správná volba. Předjeli jsme totiž několik posádek, které gumy měnily. Vše šlo skvěle a těším se na zítřek, kdy se dostaneme do dun,“ řekl spokojeně.

Také Martin Šoltys se držel dlouho mezi elitou, lepší výsledek zhatil defekt pneumatiky. „Do 170 kilometru nám to šlo dobře. Pak jsme ale prorazili zadní kolo a museli ho měnit. Posledních 70 kilometrů jsme jeli jen na pět válců, nejspíše odešel vstřik. Lehce jsem zpomalil, ale je dost času na to, abychom ztrátu dohnali,“ řekl v cíli devátý Šoltys.

Druhá etapa zavedla účastníky Rallye Dakar z Biši do Wadi Ad-Dawasir. Celkem na jezdce čekalo 457 ostrých kilometrů a v úvodu zhruba třicet kilometrů dlouhý dunový úsek.