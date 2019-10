Buggyra, která se zaměřuje hlavně na kamiony, se teď rozhodla vsadit i na rychle se rozvíjející kategorii buggyn SxS. Ve Španělsku, kam se offroadová část týmu přesouvá, postavila nový speciál Can-Am Buggyra MK50 XRS. S ním se Macháček poprvé představí 3. listopadu při oslavách padesáti let od vzniku značky na autodromu v Mostě.

S legendárním závodníkem chce Buggyra hlavně nasbírat zkušenosti. „Ne snad, že bychom se nějak bránili zisku beduína, ale stojíme rovnýma nohama na zemi. Side by Side představuje rychle bobtnající kategorii, kde se konkurence každým dnem navyšuje. Vzhledem k tomu, že pracujeme s výhledem na několik let dopředu, bude pro nás důležité především dojet a získat co nejvíce dat. A také subjektivních názorů jezdce Josefova kalibru. Jedna věc jsou totiž data, další pak osobní zkušenost, kterou v případě pouště telemetrie nenahradí,“ řekl týmový mentor Martin Koloc, který našel paralelu s okruhovými tahači.

„Přirovnal bych to k angažmá Gerda Körbera v roce 2001. Měli jsme nové auto a věděli, že pokud chceme jít rychle kupředu, potřebujeme zkušeného jezdce, který umí potlačit své ego. A vedle něj vyroste další jezdec, což se v případě David Vršeckého stalo,“ jmenoval Koloc dva evropské šampiony v závodech tahačů.

Veterán Macháček nahrazuje u Buggyra po šesti letech Martina Kolomého, který se obnovení kontraktu nedočkal. „Po dlouhých jednáních a vyhodnocování jsme se nakonec rozhodli spolupráci s Martinem neprodloužit. Tímto bych mu zároveň rád popřál hodně štěstí v další jeho závodní kariéře. Uzavřeli jsme jednu kapitolu, teď se musíme věnovat našim aktuálním projektům,“ dodal Koloc. V kategorii kamionů tým nasadí jediný vůz pilotovaný Martinem Šoltysem.