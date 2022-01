Josef Macháček odstartoval do závodu s předsevzetím dojet a vylepšit si průběžné pořadí, k čemuž díky desátému nejrychlejšímu nakonec došlo. Vedle doposud etapového maxima se velezkušený veterán posunul na průběžné jedenácté místo. „Krásná etapa, hodně rychlé pasáže střídaly kamenité úseky. Prorazili jsme pneumatiku, proto jsme pak na kamenitých úsecích zlehka zvolnili,“ popisoval Pepa etapu s tím, že nejhorší přišlo nakonec. „Posledních čtyřicet kilometrů bych nazval navigačním masakrem, do toho nás začaly předjíždět kamazy, hodně se prášilo. Ale dojeli jsme a mám ze dneška hodně dobrý pocit.“

Mimořádný příběh prožil Ignacio Casale, který spolu s Alvaro Leonem a Tomášem Šikolou dorazil do bivaku v průběhu noci. Záhy začal koncert mechaniků, který ukončilo desítky sekund před startem zvolání: Jede to! Ignacio tak vyrazil na trať se třicetihodinnou penalizací. „Dnes si mechanici hrábli na dno, jsem na všechny strašně hrdý. Asi nikdo, kdo nezažil výměnu vyhořelé kabeláže, neví, o čem je řeč, ale kluci odvedli v mimořádném časovém stresu velký výkon,“ řekl bezprostředně po startu majitel týmu Martin Koloc. „Pochopitelně se změnila strategie, máme dva cíle. Prvním je etapové umístění, druhým testování komponentů v maximálním závodním vytížení.“

Chilský pilot sice vyrazil ze zadních pozic, leč v dobrém tempu, před poslední stovkou kilometrů se pohyboval v první desítce. „Osmdesát kilometrů před cílem jsme se ale zastavili, do cíle jsme dojeli o pěti válcích bez turba. Věřím, ale že mechanici po tom, co předvedli v průběhu dnešní noci, dají Tatru dohromady,“ doufal Ignacio.

„V první řadě moc děkuji klukům za to, jakou odvedli neskutečnou práci na autě. Taky bych rád poděkoval Martinovi Šoltysovi, který mi pomohl na startu. Šel jsem si lehnout o půl třetí, za dvě hodiny mě vzbudili, že jedeme. Docela mi brnkali na nervy obyvatelé Rijádu, kteří jeli zrovna do práce, takže jsem cestou na start troubil a troubil, předjížděl zleva, zprava,“ začal hodnocení etapy palubní mechanik Tomáš Šikola. „Do 321 kilometru luxus, jelo se nám krásně, předjížděli jsme. Ignacio ale řadil manuálně, asi jsme si zlehka přehřáli převodovku. Do toho začal odcházet startér, zůstali jsme viset. Automat nejde rozjet, takže jsem se do toho pustil a nakonec jsem Tatru nahodil.“