Skoro patnáct stovek diváků vidělo na lovosickém zimním stadionu úspěšnou premiéru tamních házenkářů. Lovosičtí Lovci porazili Frýdek-Místek a úspěšně vstoupili do nové sezony. Byl u toho i křídelník Lukáš Malý, který se blýskl šesti góly. „Cíle jsou možná neskromné, ale my víme, co náš tým dokáže. Chceme medaile,“ zdůraznil Malý v rozhovoru pro Deník.

Lovcům trvá neporazitelnost prvního zápasu v rámci házenkářského festivalu na zimním stadionu. Pátý zápas páté vítězství, čím to je?

Jednoduše je to tím, že před takovou kulisou se těžko prohrává. Prohru bychom si asi neodpustili. Každý z nás do toho musí šlapat minimálně na sto padesát procent. Prohrát takový zápas prostě nejde.

Jaký je váš názor na házenkářský festival?

Je to akce pro děti. To je důležité. Děti si zkusí zahrát házenou a pak se můžou jít na nás podívat.

Nedávno jste se vrátil po dlouhém zranění, že?

Ano. Já jsem do toho vlítnul o trochu dřív, než jsem měl. Od všech doktorů jsem ale dostal zelenou.

Chyběla vám házená?

Nesmírně! Já jsem bez ní , tak dlouho ještě nikdy nebyl. Už druhý měsíc od operace jsem se chodil podívat do šatny za klukama. Podržet si alespoň ten míč. Hned když jsem mohl hodit míč na bránu, tak jsem to udělal.

S jakými pocity jste šel na hřiště proti Frýdku Místku?

Trochu jsem byl nervózní, ale hrozně moc nabuzený a namotivovaný.

Skončil jeden z trenérů, Jan Landa. Jak jste to přijal?

Já ho trochu postrádám. On žije házenou. S ním to tu fungovalo. Odešel od nás jako trenér, ale pořád je to náš kamarád. Já si myslím, že za rok tu bude znova.

Hlavním trenérem je Roman Jelínek a jeho nový asistent je Martin Hrib. Změnilo se něco?

Je to dost podobný. Hříbek (Martin Hrib) taky umí zařvat. Roman (Jelínek) je pořád ten klidnější trenér. I když si taky zařve, ale rozhodně míň. To pojetí házené se moc nezměnilo. A v kabině to taky funguje.

Zhruba před dvěma lety jste požádal na palubovce před zápasem s Brnem svojí přítelkyni o ruku. Co se k tomu dá říct?

Já jsem to udělal proto, aby se na to nezapomnělo. Chtěl jsem to mít výjimečné, aby to nebyl jen prstýnek v šampusu nebo někde na dovolené. K svatbě ještě nedošlo, snad se to už brzo stane.

Jsou Lovci Lovosice rodinný klub?

Ano. Vždycky tady dobrá parta. Máme tady takovou rodinu.

Jaký jsou cíle Lovců?

Cíle jsou možná neskromné, ale my víme, co náš tým dokáže. Rozhodně chceme bojovat o ty nejvyšší příčky. Chceme medaile!

Na dresu nosíte číslo 77, má to nějaký význam?

Ano má. Sedmička je štěstí a sedmdesát sedmička je dvojnásobné štěstí.

Máte svoje osobní sportovní ambice?

V minulosti jsem mohl změnit klub, tenkrát to z různých důvodů nevyšlo. Zbraně neskládám, může se totiž stát cokoli.

V čem je síla Lovců?

Chtíč, houževnatost a morální síla.

Líbí se vám maskot Lovec?

Líbí. Málo kdo má v extralize svého maskota.

AUTOR: JAKUB VÍTEK