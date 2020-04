Pětadvacetiletému Lukáši Balákovi, který se věnuje plavání a triatlonu, komplikuje přípravu na následující sportovní akce současná situace. Sportovní areály jsou zavřené, a tak musí člen Plaveckého klubu Litoměřice improvizovat. Je odkázaný na sportování v přírodě, což s sebou nese jisté nepříjemnosti. „Voda má zhruba deset stupňů, bez neoprenu by se plavalo špatně,“ říká Lukáš Balák v rozhovoru pro Litoměřický deník.

Jak velkým problémem je pro vás současná krize, způsobená koronavirem?

Je to výrazná komplikace. My, plavci, to máme komplikovanější než ostatní sportovci. Po uzavření sportovních areálů jsme byli bez kontaktu s vodou. Ztratili jsme cit pro vodu, který se dá získat jen plaváním. Cvičíme ho scullingem, tedy hlazením vody ploutvovými pohyby rukama. Tento cvik provádíme ze synchronizovaného plavání. Chtěl jsem mít pauzu od plavání co nejkratší, takže jsem se snažil najít jiná řešení. Začal jsem plavat v přírodě.

To znamená, že jste vypadl z obvyklého tréninkového tempa?

Bohužel ano, najednou mám hodně volného času, na který nejsem zvyklý. Menší množství pohybu je znát na váze, přibral jsem během týdne pět kilogramů, což je opravdu hodně. Tento rozdíl je vidět na nabírání svalů. Pravidelně chodím běhat, takže pálím hodně tuků, ale při plavání výrazně více. V tomto roce jsem na sobě tvrdě pracoval, tato neplánovaná pauza od plavání se projevuje.

Pro plavání v přírodě používáte neopren?

Nejprve jsem ho neměl, ale když jsem zjistil, že se bazény v nejbližší době neotevřou, tak jsem si ho koupil. Plavu na pískovně, kde má voda zhruba šest stupňů. Právě studená voda může být při plavání velkou komplikací.

Jak se vám v neoprenu plave?

Zatím jsem se s ním setkal jednou v životě, takže na něj nejsem moc zvyklý. Plavání v neoprenu je úplně o něčem jiném než bez něho. Pokud si vezme neopren horší plavec, může mu pomoct. Osobně se mi v něm neplave příliš dobře, ale možná je to jen o zvyku. Začínám samozřejmě postupně, nějakou budu bude trvat, než budu otužilý. Nejde jít do tak studené vody a strávit v ní hned půl hodiny. Prochladl bych.

Jak to vypadá se závody, na které jste se dlouhodobě připravoval?

Hovoří se o tom, že bude zrušená celá letní sezóna. Nejbližší závody, které se měly konat zhruba do měsíce, jsou zrušené a některé se přesouvají na pozdější termíny. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.

Vím o vás, že se věnujete také triatlonu, připravujete se víc právě na tento sport?

Ano, momentální trénink mám zaměřený spíše na triatlon. Ob den chodím běhat, zapojil jsem hodně i kolo. Už jsem běhal i intervaly, tak abych netrénoval jen fyzičku, je potřeba, aby to tělo nezapomnělo i na to zakyselení, anaerobně-laktátovou fázi, protože návrat k těmto tréninkovým metodám bude velmi těžký, pokud tělo bude začínat z nuly. Zapojil jsem také doma hodně cvičení s vlastní váhou, takže posiluji hlavně střed těla.

Baví vás více triatlon, nebo plavání?

Oba sporty mě naplňují a baví mě. Pravdou je, že na prvním místě mám plavání. Můj trénink komplikuje to, že jsou uzavřené posilovny a bazény, takže se suchá příprava omezila v podstatě jen na cvičení a posilování doma.

Někteří sportovci začali na sociální sítě dávat videa, díky kterým svým fanouškům předávají své tipy na cvičení. Platí to i plavcích?

Za tento přístup od profesionálních sportovců jsem rád a děkuji za to. Plavci se k tomuto připojili také a jejich videa sleduji. Je vidět, že i oni pokračují v tréninku. Je potřeba zůstat silní a motivovaní. Tato videa k tomu pomáhají.

Z vašeho povídání mám pocit, že se hodně těšíte na společné tréninky s kamarády plavci…

Těším se na ně, to je pravda, společné tréninky jsou lepší než individuální. Člověk se dokáže motivovat k lepším výkonům. Na druhou stranu chápu, že zdraví je daleko důležitější než sport. Teď platí, že se lidé nemají shromažďovat, což respektuji. Věřím, že se situace zlepší a krizi zvládneme.