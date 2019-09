Domácí Brňané drželi krok s favoritem jen úvodní čtvrthodinu. Pak hosté mezi 16. až 28. minutou povolili soupeři jedinou branku, sami jich nasázeli osm, rázem vedli 13:6 a bylo hotovo.

„Brankovým rozdílem jsme jasně vyhráli, ale zápas to rozhodně jednoduchý nebyl. Kluky jsem na to v kabině upozorňoval. Mně se ten styl Maloměřic líbí. Dobře nám dnes fungovala defenzíva,“ řekl kouč Lovců Pavel Farář.

„První a druhý poločas byly naprosto rozdílné. Řekli jsme si, jak jsme chtěli ve druhé půli hrát, ale jednalo se o naprostý blackout. Ztratili jsme spoustu balónů a soupeř stačil odskočit na nějakých deset gólů. Chtěli jsme hrát stále dopředu a na góly, ať z toho vytěžíme co nejvíce. Soupeř si to už jenom pohlídal. Potom už jsme spíše zkoušeli, ale nic moc se nepředvedlo, žádný zvrat to nebyl,“ povzdechl si trenér Maloměřic Vít Musil.

Malomeřice – Lovosice 21:33 (9:15)

Nejlepší střelci: Jung 6/1, Horák 5, Číž, Kolář, Jirák po 2 – Motl 9, Kupa 6, Trkovský 5/4. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 1/1 – 4/4. Vyloučení: 2:5. Diváci: 304